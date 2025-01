"Me tiré por un barranco, sentía que iba a morir": El duro relato de mujer que perdió su casa por incendio en el Cajón del Maipo

20 en. 2025 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes continúa, por segundo día consecutivo, el combate contra el incendio forestal que afecta al sector de El Canelo, en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana, y que ha alcanzado al menos 100 hectáreas.

Según los reportes de Senapred, cerca de 100 personas han sido afectadas e incluso se han registrado algunas viviendas completamente quemadas, como es el caso de Nicole, que relató a Mucho Gusto los duros momentos por los que tuvo que pasar.

"Llegué a un barranco y me tiré colina abajo al río"

Nicole explicó que en un grupo de WhatsApp de la comunidad "nos dijeron que había fuego (cerca de la casa) y nosotros empezamos a mirar. Dijimos: 'ya esperemos, va a pasar', pero el viento era tanto, que en cinco minutos el fuego estaba acá (en la casa)".

"Lo único que atiné a decirle a mi marido es que saquemos a los gatos, y yo iba con la caja con mis gatos para salvarlos, pero como ya no podía más porque me había caído mucho, los tuve que dejar botados", relató la mujer entre lágrimas.

"Me tiré por un barranco, no sentía ningún tipo de dolor. Me tiré, sentía que me iba a morir y después llegué a un barranco y me tiré colina abajo al río. Luego llegué a un camino y pasó un chiquillo en moto, que me sacó. Me tiré al río para esperar que si llegaba el fuego me sumergía", agregó la mujer.

"En mi casa se quemó todo"

Nicole contó además que "en mi casa se quemó todo, nuestros paneles solares, quedamos sin luz, sin agua, sin estanque (...). El fuego avanzó super rápido. Yo venía con mi marido, pero en ese instinto por sobrevivir no te importa nada. Ahora mi marido está en la casa viendo cuáles son las pérdidas".

La mujer, que terminó con las muñecas fracturadas, agregó que "las familias que vivíamos acá, vivíamos muy felices. Éramos muy felices acá. No molestamos a nadie, éramos súper unidos", se lamentó.

