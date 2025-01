"Me empujó, me pegó una patada y las mamás me agredieron": Habla árbitra que sufrió brutal ataque durante partido en La Serena

20 en. 2025 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

Claudia Armijo, árbitra de fútbol que recibió una brutal agresión durante un campeonato juvenil en la ciudad de La Serena, región de Coquimbo, hecho que quedó registrado en un video que luego se viralizó causando indignación en redes sociales, entregó detalles de lo sucedido durante el ataque.

La agresión ocurrió en el marco de un partido de la Copa Serena, que se disputaba en el complejo Santa Inés. De acuerdo a las imágenes, un jugador del equipo Serena Sport golpeó a la réferi luego de que esta lo amonestara, cuestión que además desató las agresiones de otros miembros del equipo.

"Es algo que nos pasa a diario"

"Bien, mucho más tranquila, aterrizando un poquito todo el revuelo que ha causado todo, todo lo que sucedió en redes sociales, en la tele", comenzó señalando la profesional en conversación con el diario El Día.

"Mucho más tranquila, analizando toda la situación. En un principio dije: "Qué lata que se haya viralizado esto, que lata que lo hayan grabado". Pero hoy en día digo que bueno que lo hayan hecho, porque finalmente se va a poder hacer algo", agregó.

Según Armijo, este tipo de situaciones son recurrentes: "Es algo que nos pasa a diario. Lamentablemente, lo tenemos tan normalizado que para mí fue como 'ya, chiquillos, calma, dejemos esto acá y sigamos y listo'", expresó.

Sin embargo, cuando el video se viralizó, notó de que estos hechos eran cuestionados por la gente y no podían quedar impunes: "Cuando veo la reacción de la gente... la gente es ajena a todo lo que nosotros vivimos en cancha, entonces claramente se iban a ver afectados al ver esas imágenes".

"Por fin se va a hacer algo"

"Por fin se va a hacer algo, porque mis compañeros y nosotros lo vivimos a diario, todos los fines de semana llega alguien con que lo golpearon, que lo empujaron, que lo insultaron. Entonces por fin se va a poder hacer algo y vamos a poder trabajar con más resguardo", expuso.

Las palabras de Armijo al citado medio apuntan a una investigación de oficio que la Fiscalía de La Serena anunció, luego de haber recibido el parte policial de Carabineros y contar con los registros de la agresión.

"Me insultaba en todo momento"

La árbitra explicó que uno de los jugadores del club Serena Sport "me insultaba en todo momento, que fue por el cual yo puse la tarjeta roja y que dio el paso a que ocurriera todo esto. Este jugador desde un inicio fue súper agresivo al momento de hablar y de actuar".

"Ya cuando sucedió todo, yo creo que ni lo pensó, él llegó y actuó de manera agresiva; primero, propinándome un empujón, por el cual yo doy por finalizado el partido; luego, ocurre toda esta agresión en donde me sale persiguiendo, logra alcanzarme, me pega una patada y me agreden las mamás de los chicos", finalizó.