Conductor dejó encerrado en el auto a su perro en El Tabo: "Lo vi con las ventanas cerradas y llamaron a seguridad"

19 en. 2025 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un perro quedó encerrado por su dueño al interior de su auto en la comuna de El Tabo, región de Valparaíso. El hecho ocurrió en la mañana de este domingo, lo que obligó la llegada de personal policial para rescatarlo y evitar que la situación pasara a mayores.

Los primeros antecedentes

Según los primeros antecedentes, el can se mantenía dentro del vehículo con los vidrios arriba, por lo que los carabineros que estaban en el sector -fiscalizando el comercio- tuvieron que bajarlos de forma manual.

Los propios efectivos policiales detallaron que luego de rescatar al animal, estuvieron a la espera de la llegada del chofer para cursar la respectiva infracción.

¿Qué dijo el conductor?

Una vez que volvió el conductor, llamado Carlos, dijo que "estaba abierto el auto. Nosotros estábamos comprando".

"No es que estemos despreocupados, el perro no está malcriado. Yo pensé que no había dejado los vidrios cerrados", manifestó a la periodista de Meganoticias, Bárbara Mena.

Una testigo de este episodio había señalado más temprano que "(al perro) lo vi con las ventanas cerradas y al tiro pregunté al lado si alguien tenía idea y justo otras personas llamaron a seguridad".

Carabineros, por último, remarcó que el hombre sería conducido a una unidad policial y que los antecedentes iban a ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Todo sobre Policial