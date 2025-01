"Son mi luz en mi oscuridad": El conmovedor mensaje de abuela de familia que murió en accidente de Cabrero

16 en. 2025 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

A un mes del trágico de accidente vehicular que remeció a Cabrero, región del Biobío, en el que un matrimonio junto a sus tres hijos murieron en la Ruta 5 Sur, la abuela de la familia publicó un sentido mensaje recordando a sus seres queridos.

El siniestro ocurrió la tarde del 14 de diciembre y en él perdieron la vida los cinco integrantes que iban a bordo del vehículo: Francisco Ferreira Maza (36), Masiel Concha Gatica (31), y sus hijas Martina (16), Belén (13) y el bebé Santiago, de apenas 8 meses de vida.

"Son mi luz en mi oscuridad"

Paola Gatica, la madre de la mujer fallecida y abuela de los tres menores, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook en el que mostró su pena por la partida de sus familiares.

"No puedo evitar sentirme triste, no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas al recordarlos", comenzó diciendo en el escrito.

"Su partida me ha dejado sensible el corazón y débil del alma. Los amo mis 5 tesoritos, son mi luz en mi oscuridad", concluyó la mujer.

Cabe recordar que tras conocerse el trágico accidente, Paola también publicó en la misma red social un mensaje de despedida.

"Los amo muchísimo, gracias por estar siempre en mi corazón, serán mi luz por siempre. Te amo, hija, me hiciste la madre más feliz de este mundo y la abuela, me dejaste tu tesoro más preciado, te prometo que la cuidaré con mi vida, los amo mis 5 estrellas", comentó en relación con otra nieta que no era parte del viaje.