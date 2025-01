Hallan cuerpo de un hombre en plena calle de Independencia: Presenta lesiones atribuibles a terceras personas

15 en. 2025 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Como presunto homicidio se investiga el hallazgo de un hombre la mañana de este miércoles en plena calle de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana. El cuerpo, encontrado por un transeúnte, presentaría una lesión atribuible a terceras personas.

La víctima, de aproximadamente 35 años y de nacionalidad chilena, vivía en situación de calle y era conocida en el sector. De acuerdo a información de Carabineros, tenía antecedentes policiales principalmente por robos en la zona.

"Vecinos manifiestan no haber escuchado gritos"

El mayor Estéfano Hernández, de la Novena Comisaría de Independencia, informó que "una persona al pasar por la calle vio a esta persona tendida y llamó al nivel 133 a fin de que Carabineros verificara cuál era su estado de salud". El hallazgo ocurrió en la intersección de las avenidas López de Alcázar con Colón.

"Los vecinos manifiestan no haber escuchado gritos ni ningún tipo de trifulca o algún ruido generado por la percusión de un arma de fuego. En el lugar no hay evidencia al respecto ni tampoco por testigos de oída", agregó el uniformado.

De acuerdo al uniformado, la muerte de la persona "se puede atribuir a terceros, que es una de las hipótesis, toda vez que mantiene una herida que según el personal del SAMU fue, al parecer, la causante de su fallecimiento".

El funcionario policial añadió que personal médico "se apersonó en el lugar, verificó y efectuó todo el protocolo relacionado con la reanimación infructífera, toda vez que la persona ya se encontraba sin vida".

Cuerpo presenta una herida en el abdomen

La víctima "mantiene una herida a la altura del abdomen", cuyo origen se desconoce. "No se podría ratificar si fue por un arma blanca o un arma de fuego, no obstante, no tiene salida en el caso de que fuera un proyectil. Definitivamente, sí es atribuible a terceros", confirmó Hernández.

"Los vecinos manifiestan que es una persona conocida, que de vista y de cara es bastante común en el barrio", sostuvo, agregando que el Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigación (PDI) que se haga cargo de los peritajes.