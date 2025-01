Matrimonio fue a celebrar su aniversario y ganó $89 millones en casino de Temuco: Terminarán de construir un motel

13 en. 2025 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja oriunda de Los Ángeles, región del Biobío, obtuvo un premio de más de 89 millones de pesos tras ganar un juego en el casino Dreams cuando se encontraban celebrando su aniversario de bodas en Temuco, región de La Araucanía.

Se trata de Natalia Quezada y Felipe Acuña, quienes lograron una escala real en una partida de cartas conocida como Draw Póker.

Se unió al Póker y ganó

Natalia explicó cómo lograron la gran hazaña que suele ocurrir cada 600 mil jugadas. “Estaba en las máquinas y me quedaban 20 mil pesos, así que fui donde mi esposo que jugaba póker. Allí me pasó 100 mil y me pidió que lo acompañara en el juego”, dijo a La Tribuna.

“No pasaron 15 minutos cuando recibí un 10, una J y una Q de corazón. Luego, abrí la cuarta carta que era un as. —Solo te falta el kayser—, me dijo mi marido: la abro y automáticamente salta de la silla con un tremendo grito de alegría”, agregó.

Tras el triunfo, decenas de personas se les acercaron para felicitarlos, mientras personal del casino repartía espumante para celebrar.

Es por esta razón que Felipe decidió compartir su historia al citado medio, donde aseguró que su relación ha luchado “contra viento y marea” por la diferencia de edad con su esposa y porque son hermanastro no sanguíneos.

“Con Natalia, que es 5 años mayor, somos hermanastros no sanguíneos: Mi mamá es casada con su padre. Empezamos a pololear hace 18 años y desde entonces que estamos juntos y tenemos tres hijos. Este premio llega en una ocasión especial. Justo el día que celebramos tres años de matrimonio”, sostuvo.

Con el premio terminarán de construir un motel

Respecto a lo que harán con el premio de $89 millones, Felipe manifestó que utilizarán la millonaria cifra para finalizar un proyecto familiar consistente en la construcción de un motel, el cual habían dejado en pausa debido a la falta de recursos económicos.

“Estamos construyendo un motel en Los Ángeles y nos estaba faltando plata. Eso nos tenía bien complicados, pero ahora podremos dormir tranquilos porque con este premio, obtenido en Dreams, terminaremos las obras”, cerró el afortunado.