Joven estudiante se hizo pasar por abogada y acabó detenida en Viña del Mar

11 en. 2025 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho inusual tuvo lugar en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, luego de que una joven estudiante de tercer año de Derecho se hiciera pasar por abogada, siendo detenida.

En detalle, la joven acudió a las oficinas de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI en la mencionada comuna y se presentó como la defensora de un imputado.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI), la mujer, quien es mayor de edad y de nacionalidad chilena, fue detenida por el delito flagrante de Usurpación de Funciones.

Respecto a este suceso, el jefe de la Bicrim de Viña del Mar, subprefecto Sergio Gutiérrez, reveló que esta "mujer se presentó en dependencias de la unidad policial, señalando ser la abogada representante de un imputado a quien tenía que prestar declaración".

No obstante, "al momento de realizar la firma del documento, ella señaló no poder firmarlo, ya que aún no juramentaba en la corte", precisó.

Por este motivo, la PDI procedió a su detención en flagrancia, siendo instruida por el Ministerio Público que fuese puesta a disposición del Tribunal de Garantía correspondiente.

Todo sobre Policial