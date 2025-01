Estudio: 4 de cada 10 trabajadores en Chile prefieren recibir un buen sueldo antes que tomar vacaciones

08 en. 2025 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudio elaborado por Laborum arrojó que 4 de cada 10 personas trabajadoras en Chile prefieren recibir un buen sueldo antes que tomar vacaciones. La tendencia no ocurre solo en Chile, ya que los datos muestran que se ha replicado en otros países de Sudamérica e incluso Centroamérica.

Los datos de la encuesta de Laborum

La investigación fue realizada en el marco del estudio "Vacaciones 3.0" de Laborum, que indicó que el 42% de los trabajadores en nuestro país preferiría recibir "realmente un buen sueldo" antes que disfrutar del beneficio legal de las vacaciones.

En tanto, otras modalidades que eligieron los encuestados por sobre el descanso legal fueron los bonos o incentivos económicos adicionales (19%) y home office o la opción de trabajar desde cualquier parte del planeta (16%).

Un caso similar ocurre en otros países

La posibilidad de reemplazar las vacaciones por un buen sueldo resulta ser una tendencia que se repite en la región. Un ejemplo de aquello es lo que sucede en Panamá, donde un 46% optaría por mejorar sus ingresos por sobre los días de descanso, seguido de Ecuador (36%), Argentina (33%) y Perú (31%).

Un 45% no tomó vacaciones en el último año en Chile

Por otra parte, el estudio de Laborum menciona que el 29% de los trabajadores preferiría reducir su jornada laboral antes que irse de vacaciones.

La investigación señala que el 55% de las personas que trabajan tomó vacaciones laborales en el último año y que el 45% no lo hizo. Entre quienes optaron por no hacerlo, un 37% dijo que no disponía de los recursos necesarios, por ejemplo.

Cabe destacar que en el estudio participaron 2.096 personas trabajadoras de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú.

