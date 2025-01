Operativo en hogar de ancianos clandestino deja dos detenidos: Denuncian golpes, gritos, descuidos y cobros excesivos

08 en. 2025 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo en un hogar de ancianos en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, dejó dos personas detenidas durante la tarde de este martes. Esto, en medio de múltiples denuncias por malos tratos a adultos mayores.

Carabineros detuvo a la dueña del inmueble y a un trabajador, el cual opuso resistencia al arresto. Además, se solicitó a los familiares de los residentes que los retiren del recinto, con el objetivo de proceder a su clausura.

Personal policial acudió al lugar convocado por la Seremi de Salud, tras denunciar que se les negó el acceso al recinto en el contexto de una fiscalización.

Las primeras diligencias, a cargo de las Secciones de Investigaciones Policiales de Carabineros (SIP), dieron cuenta de que el centro de adultos mayores no cuenta con los permisos legales para su funcionamiento.

Valentina Omegna, nieta de una de las residentes que pasó por el hogar, declaró: "Fue un calvario tremendo. Imagínese a una persona con Alzheimer, que ya no podía hablar, no podía transmitir lo que le estaba pasando y a mi mamá el año pasado la expulsaron del hogar asegurando que debíamos no sé cuánta plata y la fueron a tirar al Cesfam de La Florida".

La misma mujer acusó que a su abuela "la maltrataron horrible, la tenían sedada, la golpearon, la tenían con escaras, le quitaban su comida", a la vez que señaló que se conocía acerca de otras denuncias por maltrato. "Quisieron ser denunciados, pero la dueña del hogar los tapó y acosó a los afectados y a los familiares".

Por otro lado, Mauricio Osorio, un vecino del sector, afirmó que los adultos mayores se escapaban del recinto. "Salí y encontramos un abuelito sentado en el patio de la casa, no sé cómo se pasó (...) estaba entumido, porque hacía mucho frío y estaba tapado con un manto de un perro y lo único que decía era que quería irse para el sur", relató.

