"Estoy siendo su apoyo": Daniela Aránguiz rompe el silencio tras llegada de Jorge Valdivia a su casa

07 en. 2025 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Daniela Aránguiz habló este martes con la prensa tras el cambio en la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge Valdivia, quien salió desde la cárcel de Rancagua para ahora cumplir arresto domiciliario nocturno en casa de su exesposa y madre de sus hijos.

"Estoy siendo su apoyo"

La panelista de televisión habló con Chilevisión afuera de su domicilio, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, asegurando que "estamos tranquilos, estamos apoyándolo. Estoy siendo un apoyo".

"Jorge no va a hablar, entonces van a estar aquí perdiendo el tiempo todo el día sin tener nada y me da mucha lástima que estén aquí a pleno sol", agregó Aránguiz al citado medio.

Asimismo, solicitó a la prensa retirarse del lugar: "Para mis hijos es súper incómodo hacer su vida y yo estoy apoyando a mi familia, dentro de esa familia están mis dos niños. Para mis vecinos también es súper molesto que estén aquí".

"Se veía muy cansado, choqueado, agotado"

A las 23:30 horas del lunes, Valdivia salió de la cárcel de Rancagua, en donde se dio el tiempo de tomarse fotografías con algunos de sus seguidores, y aseguró escuetamente a la prensa estar "feliz". En ese momento, un hombre se acercó y le ofreció refugiarlo en su auto por unos minutos.

El exfutbolista se veía visiblemente emocionado tras quedar en libertad, por lo que Daniel Rodríguez le ofreció ayuda para esperar a su abogada en un lugar más tranquilo, sin el asedio de la prensa. Dicho hombre contó posteriormente cómo fue su experiencia con Valdivia aquellos minutos.

"Se veía muy cansado, choqueado, agotado", contó al matinal de TVN, por lo que primero le pidió una foto y luego le ofreció llevarlo lejos de los medios de comunicación.

"Le dije: 'Jorge, ¿qué te parece si te puedo sacar?', y me comenta que está esperando a su abogada y yo le digo: 'No, solamente de aquí, para que puedas despejarte un poco del tema de la presión de la prensa’. Me dice: 'Si no tienen ningún problema...', y yo le dije: 'Por supuesto que no’, y de ahí lo subí al auto y lo saqué. No era la finalidad de llevarlo a algún lado, sino que solamente de alejarlo de la prensa", relató.

Todo sobre Jorge Valdivia