Marejadas se calman, pero podrían volver en los próximos días: Armada advierte posible nuevo aviso para este fin de semana

06 en. 2025 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, el litoral del país se ha visto afectado por intensas marejadas, las cuales han provocado que la Armada emita avisos por este fenómeno y que los habitantes de las zonas costeras, al igual que los veraneantes, se tengan que mantener alejados de la orilla del mar.

Pese a que la situación se calmará en los próximos días, desde el Centro Meteorológico Valparaíso de la Armada advirtieron que el fenómeno podría volver durante el fin de semana.

¿Qué dijo la Armada sobre las marejadas?

"Hasta el día de hoy, lunes, se mantiene vigente el aviso de marejadas anormales que ha afectado con mucha fuerza e intensidad, sobre todo en los horarios de pleamar que ha sido durante la madrugada, señaló la cabo segundo Kimberly Merino, del Centro Meteorológico Valparaíso de la Armada.

En ese sentido, expuso que "ya a contar de mañana martes 7 de enero entramos a una condición normal sin ningún aviso vigente, pero siempre nos encontramos monitoreando el océano Pacífico Norte en donde están en invierno, y lo más probable es que nuevamente durante el fin de semana podamos tener un nuevo aviso".

"Es por eso que nos encontramos monitoreando la condición y una vez que tengamos toda la información podremos emitir un nuevo aviso de marejadas", agregó.

Recomendaciones para quienes están en la costa

Merino indicó que "a pesar de no estar con aviso de marejadas vigente a contar del martes, siempre es bueno recordarle a la comunidad que viene al borde costero a no ingresar al mar en sectores o playas que no estén habilitadas".

Asimismo, aconsejó "siempre estar atento con las recomendaciones de la autoridad marítima a través de las capitanías de puertos y alcaldías de mar".