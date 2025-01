"No hubo señales de fuerza": ¿Qué se sabe del robo de computadores a la Subsecretaría de Educación Superior?

02 en. 2025 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este jueves se supo del robo de 18 computadores en la Subsecretaría de Educación Superior. Por el momento, se trataría de, al menos, una persona involucrada en la sustracción, la cual está siendo buscada por medio de la revisión de cámaras de seguridad. Los desconocidos habrían robado la noche del miércoles equipos pertenecientes a personal de gabinete y comunicaciones.

¿Qué se sabe del robo de computadores?

El hecho delictual se da a pocos días de lo que sería la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Por el momento, la entrega de resultados, que se da el próximo lunes 6 de enero, no se vería afectada por el hecho.

Habrían sido trabajadores de aseo los que se percataron de la falta de computadores, robo que habría sido concretado por una persona que ingresó con bolsos y sustrajo la cantidad de 18 equipos.

El organismo afectado indicó que "este jueves 2 de enero, en horas de la mañana, se constató el robo de 18 computadores sustraídos desde las dependencias de la Subsecretaría de Educación Superior".

Mientras que el general inspector de carabineros, Rodrigo Espinoza, explicó que "hubo un robo durante la noche, aparentemente no hubo señales de fuerza".

Desde el ejecutivo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó que "no cabe ninguna duda que cuando realizan este tipo de delitos en establecimientos destinados al servicio público, en horas que no hay circulación de personas, es un hecho complejo porque no simplemente puede ser la sustracción de computadores, sino que también se podría sustraer información que es relevante para los servicios públicos".

En el pasado ya se habían visto afectadas oficinas gubernamentales, como el Ministerio de Desarrollo Social cuando se robaron alrededor de 20 equipos y los autores del delito se hicieron pasar por el exministro Giorgio Jackson.