"Gracias a Dios sigue con vida": Niña de 12 años resulta quemada tras experimento en colegio de Viña del Mar

31 dic. 2024 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera tragedia es la que vive en estos momentos la familia de Valentina, niña de 12 años, quien estuvo casi un mes hospitalizada debido a graves quemaduras que sufrió el pasado 14 de noviembre mientras realizaba un experimento en el laboratorio de su colegio en Viña del Mar, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió al interior del Laboratorio de Ciencias del establecimiento educacional Colegio Inmaculada de Lourdes, donde la menor, alumna de sexto básico, sufrió quemaduras en su cuerpo, específicamente en manos, cara, tórax y cuello, según informó La Estrella de Valparaíso.

"Gracias a Dios sigue con vida"

Paola Gutiérrez, madre de Valentina, comentó que, según la información que maneja, los menores estaban realizando un experimento para cambiar el estado de la materia. “Para ello, algunos usaban, por ejemplo, maicena con agua. En ese contexto, hasta lo que pudimos investigar, una compañera llamó a mi hija para que viera el experimento que había realizado ella, sin la supervisión de un profesor”, contó.

“Utilizando implementos que tenía, ella tenía la intención de generar una explosión. La primera vez no le funcionó, por lo que agregó más alcohol a esta mezcla, hasta que explotó. Aquí lo más grave es que no había supervisión, porque el profesor no se dio cuenta hasta que los niños se comenzaron a alterar, a pedir ayuda. Era un profesor de más de 40 alumnos y el laboratorio no tenía ninguna medida de seguridad”, agregó.

Paola reveló que su hija debió permanecer casi un mes internada en el hospital Gustavo Fricke. “Estas quemaduras fueron tan graves, tanto así que tuvo que permanecer casi un mes hospitalizada, cinco días en la UCI y cinco veces en pabellón, una de estas para poner injertos en los lugares donde tenía sus heridas más graves y profundas”, comentó.

A pesar de ello, la madre de Valentina aseguró que su hija recibió el alta el pasado 12 de diciembre y en la actualidad se encuentra en tratamiento en Coaniquem para sus respectivas curaciones.

No obstante, se sinceró diciendo que tras el accidente "nos cambió completamente la vida. Gracias a Dios sigue con vida, pero con marcas y secuelas que no se borrarán en un largo tiempo o quizás jamás. Además, tendrá que realizar un tratamiento que durará muchos años y lo más probable otra operación que ayude a mejorar sus injertos o heridas".

Acciones legales

Paola aseguró que ha tomado todas las acciones necesarias para descubrir qué pasó el día de la explosión y no descartó un posible caso de bullying. “Mientras el colegio, el profesor responsable y la niña que realizó este acto estén impunes, realizando sus vidas de forma normal, manteniendo sus rutinas cotidianas, nosotros estamos resguardados para proteger sus heridas”, sinceró.

Si bien el colegio la citó luego de hacer público este caso, la madre de la niña afectada sostuvo que desde el recinto educacional le mencionaron que “no tienen ninguna novedad y me dijeron que siguen investigando qué fue lo que sucedió”.

Desde la Superintendencia de Educación le aseguraron al citado medio que recibieron una denuncia del caso que fue catalogada como crítica, por lo que se fiscalizó de inmediato al establecimiento y tras constatar los hechos "se instruyó un Proceso Administrativo Sancionatorio en contra del colegio".