Las emotivas palabras del hijo de la doctora que falleció haciendo trekking en Futaleufú: "El tremendo referente que teníamos"

30 dic. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Luciano Carmona, de 25 años e hijo mayor de la doctora Paola Quiroz Torlaschi, habló acerca del fallecimiento de su madre y tuvo emotivas palabras para quien fue una "referente" en la vida de él y su hermano.

Cabe recordar que Paola fue una destacada ginecóloga y especialista en mastología de la Clínica Alemana de Osorno, quien falleció el pasado viernes en Futaleufú, región de Los Lagos, mientras realizaba trekking con su hijo menor cuando, de forma sorpresiva, cayó 30 metros por un barranco, perdiendo la vida en el lugar.

Detalles del accidente

Respecto al accidente, Luciano conversó con LUN y sostuvo que todo ocurrió el pasado viernes 27, cuando un grupo se fue de trekking al mirador de Piedra del Águila, ubicado a cuatro kilómetros de Futaleufú, que termina en una gran roca de 40 metros de altura. En dicho grupo, se encontraba Paola Quiroz y el hermano menor de Luciano, Ignacio Carmona.

“Mi hermano me contó que él paró a tomar una foto. Mi mamá estaba detrás. Cuando se dio vuelta para mirarla, ella simplemente no estaba. No gritó ni habló. Solo desapareció entre la vegetación... No alcanzó a sentir nada, ni pena, ni miedo, ni dolor. Murió instantáneamente, tal como quería. Eso nos tiene muy tranquilos”, relató Luciano.

Una persona muy querida

Luego del fallecimiento de la doctora, varios de los establecimientos donde ella trabajó enviaron sus respectivos mensajes de condolencia, como la Clínica Alemana de Osorno, el Hospital Base de San José e, incluso, la Universidad Austral de Chile, donde Paola hacía clases.

En ese contexto, Luciano aseguró que “es gratificante saber que era tan querida. Sus pacientes nos cuentan que era muy humana y empática. No hacía solo la pega de doctora. Los escuchaba y les daba valor y esperanza... Sus alumnos nos dicen lo mismo”.

Además, confesó que con su hermano Ignacio siempre admiraron a su madre. “Ella siempre nos dijo que estudiáramos lo que quisiéramos, que fuéramos trabajadores, buenos y felices. Creo que los dos quisimos ser médicos por el tremendo referente que teníamos".