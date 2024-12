¡No quedes fuera del sorteo especial de "La Suerte en Chile"! Así puedes participar por los $3 millones

30 dic. 2024 - 12:35 hrs.

Pocas horas faltan para que se realice el último concurso de "La Suerte en Chile", realizado por la Polla Chilena de Beneficencia y que otorga $3 millones. Si bien su etapa tradicional de cada año terminó el 19 de diciembre, aún resta por efectuarse el último sorteo especial.

Este, a diferencia del anterior, necesita una inscripción previa y no basta con tener un RUT chileno, también se exige que los participantes hayan nacido en 1934; es decir, que en 2024 tengan o vayan a cumplir los 90 años de edad.

Esta salvedad en su formato especial está relacionado con el aniversario 90 de la Polla, por lo que quisieron premiar a los chilenos que cumplan esa edad mediante dos sorteos: uno se desarrolló el martes 24 de diciembre; mientras que el segundo, este martes 31 de diciembre.

¿Cómo participar en el último sorteo especial de "La Suerte en Chile"?

A las personas que no pudieron participar en la instancia previa a Navidad —porque no alcanzaron a inscribirse o no sabían del trámite que debían hacer—, les queda poco tiempo para ser parte del último concurso del otrora "La Suerte de Ser Chileno".

En el sitio www.polla90años.cl está habilitado el formulario de inscripción para que los adultos mayores —o sus familiares— ingresen sus datos y tengan opciones de ganar los $3 millones en la previa de Año Nuevo. La recomendación es hacer el trámite pronto, porque la Polla Chilena cerrará las inscripciones poco antes de la realización del concurso.

En el caso de resultar ganador del último sorteo especial de "La Suerte en Chile" y cobrar el millonario premio, los afortunados deben acudir a las oficinas de Polla, presentando su carnet de identidad.

¿Quiénes fueron los ganadores del primer concurso del sorteo especial de "La Suerte en Chile"?

A continuación, te dejamos los RUT de quienes fueron los afortunados en el primer concurso especial de "La Suerte en Chile":

3.812.854-X (Yungay).

(Yungay). 2.778.457-X (Portales).

(Portales). 3.538.977-X (circunscripción El Puerto).

Para conocer los RUT ganadores de todos los sorteos, incluyendo los del formato tradicional, revisa esta nota informativa.

Todo sobre La suerte en Chile