¿Qué se sabe de la muerte de destacada doctora de Los Lagos mientras hacía trekking?: Hijo aseguró que "murió tal como quería"

29 dic. 2024 - 22:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatídico accidente ocurrido el viernes pasado en Futaleufú, región de Los Lagos, dejó como víctima fatal a Paola Quiroz Torlaschi, destacada ginecóloga y especialista en mastología de la Clínica Alemana de Osorno.

La reconocida profesional se encontraba realizando trekking con su hijo menor cuando sorpresivamente cayó 30 metros por un barranco, perdiendo la vida en el lugar.

¿Qué se sabe de la muerte de la doctora Paola Quiroz?

En conversación con LUN, el hijo mayor de la doctora Quiroz, el también médico Luciano Carmona Quiroz, señaló que su madre "dijo que era una persona feliz, que no se arrepentía de nada de lo que había hecho, que estaba tranquila. Nos recordó que no quería llegar a ser una viejita con achaques, que prefería fallecer joven, de manera rápida y sin dolor".

El día de su deceso, Paola acudió junto a su hijo menor a hacer trekking al mirador de Piedra del Águila, un sendero ubicado a cuatro kilómetros de Futaleufú, el cual termina en una gran roca de cerca de 40 metros de altura. "A mi mamá le encantaba la naturaleza. Amaba hacer estos paseos (...) Mi hermano me contó que él paró a tomar una foto. Mi mamá estaba detrás. Cuando se dio vuelta para mirarla, ella simplemente no estaba. No gritó ni habló. Solo desapareció entre la vegetación", detalló Luciano.

"Muy probablemente le dio un síncope. No alcanzó a sentir nada, ni pena, ni miedo, ni dolor. Murió instantáneamente, tal como quería. Eso nos tiene muy tranquilos", agregó.

La noticia de su fallecimiento fue recibida con gran pesar por la comunidad de la región de Los Lagos, así como de sus diversas instituciones, entre ellas la Municipalidad de Futaleufú, la Clínica Alemana de Osorno, el Hospital Base de Osorno, donde Quiroz desempeñó gran parte de su carrera, y la Seremi de Salud de Los Lagos.