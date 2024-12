Vecinos denuncian disparos a conejos en zona residencial de Huechuraba: "Mira la tremenda arma que andas trayendo"

29 dic. 2024 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Lomas del Carmen, en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, denuncian una frecuente matanza de conejos en una zona residencial a manos de desconocidos armados.

En un registro captado por uno de los residentes se le puede ver encarando a dos de estos sujetos que presuntamente se encontraban disparándole a esos animales.

Otro aspecto importante a considerar es que los vecinos, junto a la matanza de conejos, también denunciaron la presencia de carreras clandestinas y robos en el sector.

Matanza de conejos en la vía pública

Uno de los vecinos, que se encuentra indignado con la situación, grabó con su celular el momento en que se acercó a encarar a dos hombres, quienes presuntamente se encontraba matando conejos.

En el registro, se aprecia cómo el vecino les indicó que "no pueden estar disparando acá po, muchachos". Tras esto, uno de ellos comienza a acercarse y el poblador le dice: "No, aléjate".

Posteriormente, uno de ellos pide perdón y el vecino respondió: "No, no perdón, no puede ser. Tenemos casas acá. Ustedes son los que vienen de matar a esos conejitos. Mira la tremenda arma que andas trayendo y matando animales", le señaló, y posteriormente, los sujetos arrancaron velozmente en vehículo.