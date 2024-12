La carta de Joaquín Lavín padre para defender a Cathy Barriga: "Lo único que pedimos es que haya un juicio justo"

28 dic. 2024 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 28 de diciembre, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante (UDI), publicó una carta en el diario El Mercurio en el cual hace una defensa de su nuera, Cathy Barriga, quien el pasado jueves reingresó a prisión preventiva en el marco de la investigación por delitos de corrupción durante su gestión como alcaldesa de Maipú.

¿No hay justicia para Cathy?

El exministro de Educación de Sebastián Piñera escribió "como suegro y abuelo" la carta al director titulada "¿No hay justicia para Cathy?", en la cual cuestiona las decisiones judiciales que han afectado a su familiar.

"Ha sido muy doloroso para nosotros y cuesta entender por qué Cathy Barriga está en prisión preventiva y por qué, además, la libertad o la cárcel dependen del juez que a uno le toque. Calificarla de 'peligro para la sociedad', como dice la última resolución, es una locura", expuso Lavín padre.

Lavín Infante indicó que su nuera no es un "peligro para la sociedad", ya que no puede reiterar los supuestos delitos porque "dejó de ser alcaldesa hace cuatro años". Además, dice que no hay peligro de fuga porque durante su arresto domiciliario continuó colaborando con la justicia y los medios la siguen a todas partes.

"Lo más difícil de esto es la situación de mi nieto. Ha sido tan manoseado el tema que comienza a verse afectado su derecho a ser atendido. Los que deben atenderlo se complican porque entienden que se arriesgan a que cada palabra de ese certificado sea escudriñado por los medios y quien lo firme sea citado a declarar a Fiscalía, como ya ha ocurrido", argumentó el padre del diputado del mismo nombre.

El también exalcalde de Santiago lamentó la utilización de la prensa al caso de su nuera, además de los cuestionamientos por el supuesto uso que Cathy Barriga haría de la enfermedad de su hijo.

"No se imagina el lector lo duro que es para una familia escuchar eso todos los días, conociendo el retroceso objetivo que para mi nieto ha representado la ausencia de su madre, y todo porque ella, supuestamente, mientras el juicio todavía no comienza debe estar en prisión preventiva por ser un 'peligro para la sociedad'", reclamó Lavín.

El político de la UDI cerró la misiva pidiendo un "juicio justo" para Cathy Barriga "con jueces que se atrevan a hacer justicia de verdad, sin mirar ni las redes sociales, ni la TV, ni la política. ¿Será mucho pedir en el Chile de hoy?".

