Abogado explica por qué odontóloga que asesinó a hombre portaba un arma blanca

27 dic. 2024 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vergara, abogado de la odontóloga que asesinó a un hombre que confundió con un delincuente que la había asaltado, reveló por qué ese día la mujer portaba un arma blanca, elemento que utilizó para agredir a la víctima.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana del pasado lunes 23 de diciembre en Avenida Américo Vespucio, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

¿Qué dijo el abogado de la odontóloga?

"Mi representada nos señaló que había sido víctima de un robo. Existen grabaciones que dan cuenta de esto. Posteriormente, sale en búsqueda de esta persona. Efectivamente, mi representada no tenía conocimiento que se había equivocado en la persona que enfrenta y se genera este apuñalamiento", expuso Vergara en TVN.

Asimismo, aprovechó de aclarar que el ataque no fue con una navaja de uso militar, descartando la versión de la Fiscalía. "Es una cortapluma que portaba en su vehículo, ella me señaló que le generaba cierta seguridad, ya que fue víctima de variados delitos", sostuvo.

"Se encuentra profundamente arrepentida"

Respecto a qué le ha contado la odontóloga sobre lo ocurrido, el abogado reveló que "las veces que yo me he entrevistado con ella, se ha encontrado en un estado de mucha alteración anímica, en estado de shock, por lo que tampoco me ha podido entregar un relato más detallado".

"Evidentemente, mi representada se encuentra profundamente arrepentida por lo ocurrido (...), mi representada no es una persona que haya salida con la intención de matar; ella se vio envuelta en una circunstancia. Se encuentra profundamente dolida y arrepentida", aseveró