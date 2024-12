"No me digas caballero, soy carabinero": Repartidor quiso funar a uniformado que le pidió estacionar en zona de delivery de mall

27 dic. 2024 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una tensa discusión entre un carabinero y un repartidor extranjero en el estacionamiento de un mall quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas.

En el registro se aprecia al motociclista extranjero que graba el incidente con el objetivo de funar al funcionario policial, pues argumenta que no lo deja estacionarse donde él quiere, pese a que el carabinero le solicita que se ubique donde van el resto de trabajadores de delivery.

El origen de la discusión

Según el registro audiovisual, la discusión empezó cuando el uniformado le solicitó al trabajador, que llevaba una mochila de reparto de PedidosYa, que estacionara su vehículo en el área destinada para motocicletas de delivery.

Sin embargo, el repartidor de nacionalidad venezolana argumentó que tenía derecho a estacionar en el lugar destinado para clientes que llegan en moto, pues sostuvo que iba al centro comercial como cualquier persona y que no estaba trabajando, pese a llevar la mochila de reparto. "Caballero, yo vengo a consumir al mall", aseguró el hombre.

"Si tú quieres venir a consumir al mall, no traigas una mochila. Como carabinero, como autoridad, te estoy pidiendo que te vayas a estacionar donde corresponde", le respondió el policía. "O sea, yo no puedo venir a consumir al mall", le dijo el motociclista.

"No se trata de consumir, se trata de estacionar. Y no me digas caballero, soy carabinero", le respondió el policía. No obstante, el ciudadano extranjero se negó a moverse pese a la solicitud del uniformado.

"No te confundas, no soy un guardia"

Al ver la porfía de este hombre, el policía le reiteró: "¿Qué parte no entiendes? Para volver a explicártelo. Como delivery te tienes que estacionar allá".

Pese a ello, nuevamente el conductor se negó, por lo que el carabinero lo amenazó con cursarle una infracción. "Te vuelvo a decir. ¿Tú crees que yo soy guardia? Te estoy diciendo que como delivery te debes estacionar allá. Si quieres venir a consumir, no traigas una mochila", le dijo.

"Eso es lo que pasa con ustedes como extranjeros, que no quieren entender. Ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren, eso es lo que pasa. No te confundas, soy un carabinero, no soy un guardia", agregó el suboficial.

El carabinero, quien incluso había sido llamado por los guardias del mall para controlar la situación, posteriormente le consultó al extranjero por su nacionalidad y le preguntó "¿en Venezuela hay tipos que saben, que estudian la mente, que son inteligentes?".

Todo sobre Redes Sociales