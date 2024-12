¿Habrá nuevos sorteos? Esto pasará con los premios de "La Suerte en Chile" que no sean cobrados

27 dic. 2024 - 10:45 hrs.

Pocos días antes de la Navidad se realizó el último sorteo del formato tradicional de "La Suerte en Chile", concurso organizado por la Polla Chilena que, en esta edición, entregó un total de $90 millones, distribuidos en premios de $3 millones para cada uno de los 30 ganadores.

La cantidad de dinero entregada no es un número al azar, pues es un guiño a los 90 años que cumplió la entidad este 2024. De hecho, aún queda un último sorteo de su edición especial, destinado exclusivamente a quienes tengan 90 años de edad y que se desarrollará el martes 31 de diciembre.

¿Qué pasará con los premios de "La Suerte en Chile" que no se cobren?

Los más de 30 afortunados que se hayan quedado con uno de los premios deben acercarse a las oficinas de Polla a reclamar el dinero. Para esto existe un plazo determinado: 60 días corridos, contados desde la fecha del sorteo en que se proclamó ganador. En el caso de no hacerlo en ese lapso, el premio caduca y ya no podrá ser cobrado.

En ese sentido, las preguntas que más de alguna persona se puede hacer son: ¿Qué pasará con el dinero que no fue cobrado? ¿Se realizarán nuevos sorteos para obtener nuevos ganadores?

La respuesta está en las bases de "La Suerte en Chile". Según explica la Polla Chilena, "en el evento que no se cobre alguno de estos premios, (Polla) no tiene obligación alguna de efectuar nuevos sorteos con los montos de estos premios no cobrados".

Eso sí, remarcan que "para el caso de los premios de la primera etapa (no la edición especial, sino el concurso tradicional que se efectuó entre el 3 y 19 de diciembre), si una persona no cobra su premio en el plazo establecido, este será entregado a la institución beneficiaria que en el respectivo sorteo quedó asociada a ese RUT que no cobró el premio".

Respecto a esto último, cabe destacar que además de entregar premios monetarios a personas naturales, la Polla hizo lo propio con distintas instituciones, por lo que los premios no reclamadas por las personas llegarán a las arcas de esas entidades.

Todo sobre La suerte en Chile