Violento portonazo durante intercambio de regalos en Maipú: Familia logró frustrar el robo del vehículo

¿Qué pasó?

Una familia fue víctima de un violento intento de portonazo en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. El hecho se produjo durante la tarde de este jueves cuando las víctimas realizaban un intercambio de regalos a las afueras de un domicilio.

Una de las afectadas, relató a Meganoticias: "Yo estaba bajando los regalitos y en realidad no me di cuenta y me empujaron, me pusieron la pistola en la cabeza, empujaron a mi marido, a mi hijo le pegaron un cachazo con la pistola".

El asalto se registró alrededor de las 16:00 horas del jueves en Villa Los Héroes de Maipú, cuando un matrimonio acompañado de su hijo visitó a la pareja de este para entregarle unos regalos de Navidad.

La mujer contó: "Mi marido, no sé en qué momento se saca las llaves del bolsillo y las tiró a la casa de los vecinos, entonces no pudieron echar a andar el auto y es por eso que no se llevaron el auto".

La misma víctima destacó la respuesta de los vecinos del sector, quienes "salieron con pitos, con alarmas, todos gritando, de verdad el apoyo fue muy bueno". No obstante, criticó el actuar de Carabineros. "Esto fue a las 4 de la tarde y ellos llegaron a las 7 de la tarde acá", señaló.

De acuerdo a su testimonio, se trataría de tres asaltantes, quienes finalmente se dieron a la fuga y aún no logran ser identificados.

