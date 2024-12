"Yo no fui, yo no lo tengo": Revelan las últimas palabras entre odontóloga y el hombre que mató por error

26 dic. 2024 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 23 de diciembre, un hombre inocente murió en manos de una mujer de 29 años, egresada de odontología, que minutos antes de cometer el ataque había sufrido un asalto en el que un sujeto robó su teléfono celular.

La mujer agredió a Héctor Mauricio Navarrete González luego de que lo confundiera con el delincuente que la había abordado, pese a que durante el ataque el hombre le advirtió que él no había cometido el hurto.

El último diálogo entre la odontóloga y el hombre que mató por error

Todo se originó cuando la mujer se desplazaba en su vehículo por Avenida Américo Vespucio, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, en dirección a las oficinas de los abogados que pensaba contratar para una causa de violencia intrafamiliar, según informó La Tercera.

En el trayecto, un desconocido quebró uno de los vidrios de su automóvil con una piedra y robó su teléfono celular, para luego darse a la fuga en sentido contrario al tránsito de vehículos. Esto provocó que la mujer, que tiene diez semanas de embarazo, decidiera ir en su búsqueda, dando una vuelta a la manzana. Incluso, conversó con un testigo quien le indicó por dónde había escapado.

Cuando llegó a la altura del N° 96 de la avenida, se encontró con un hombre que para ella lucía como el asaltante, por lo que detuvo su vehículo, chocando con una micro y bajando del automóvil. Fue en ese momento en que se produjo un intercambio de palabras con la víctima: "Devuélveme el celular, concha...", dijo la mujer. "Yo no te he robado nada, yo no fui, yo no lo tengo", respondió el hombre.

"Estoy aburrida de la delincuencia, estoy aburrida de que me roben"

Pese a que Héctor Navarrete negó ser el delincuente, la odontóloga arremetió en su contra con una "navaja de uso militar", con la que lo agredió en tres ocasiones en el tórax, de acuerdo a la Fiscalía Centro Norte.

Debido a su violento actuar, un testigo gritó "amiga, relájate, lo vas a matar". Ante esto, respondió "este hueón tiene mi teléfono", agregando que "estoy aburrida de la delincuencia, estoy aburrida de que me roben".

Finalmente, la mujer le quitó un teléfono al hombre, pensando que era suyo y abandonó el lugar en su vehículo, dejando a la víctima tendida en el piso, donde terminó perdiendo la vida.