Familia sufre robo de su perrita tras turbazo en su casa en Conchalí: "Nos amarraron y golpearon"

24 dic. 2024 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia fue víctima de un turbazo en la madrugada del pasado miércoles 18 de diciembre. El hecho fue protagonizado por al menos siete delincuentes que ingresaron por la fuerza a su domicilio en Conchalí y se robaron un vehículo, pero lo más lamentable fue que también se llevaron a su perrita llamada Luna.

En conversación con Meganoticias Ahora, Ashley, la dueña de casa, explicó en detalle el delito, que ocurrió mientras ella estaba acompañada de sus pequeñas hijas.

El dramático relato de Ashley

La mujer contó que los individuos "nos amarraron, nos golpearon y nos robaron todo lo que teníamos en la casa, que se considera de valor, incluida nuestra perrita Luna".

"Había un tipo que me golpea sin yo decirle nada, me tira al piso y me amarra las manos. Después me pone algo en el cuello, en la boca y me comienza a pegar", sostuvo.

En concreto, Ashley indicó que "yo pude ver a dos, que eran los que estaban en la habitación de mi hija, pero en los videos eran siete. A mis hijas no las amarraron, pero le hablaban, a la mayor, sobre todo, porque tengo una de 10 y una de 3 años".

La denuncia a Carabineros

La afectada contó que después del violento episodio hicieron la denuncia a Carabineros en una comisaría cercana a su vivienda, pero que los uniformados allí tuvieron una mala postura.

"Hicimos la denuncia y Carabineros llegó una hora después… me mandaron a constatar lesiones, a mí sola y nos tomaron la declaración", manifestó.

Ashley agregó que los efectivos policiales además "anotaron mal la patente y el auto nunca fue encargado por robo", pero que más tarde apareció debido a que los delincuentes lo abandonaron. No obstante, aún como familia no tienen noticias de Luna, que es lo que más les afecta.

Luna, perrita extraviada

Las personas que tengan información acerca del paradero de Luna pueden contactarse a los teléfonos de sus dueños (+56 9 7904 9724 y +56 9 7822 1137).

