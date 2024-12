¿Qué hacer si un regalo no te gustó o venía malo? Sernac detalla en qué casos se pueden devolver los productos

24 dic. 2024 - 20:30 hrs.

Navidad es una época para estar en familia, disfrutar con los seres queridos y entregar regalos a los más cercanos. En casi todos los hogares chilenos es común que durante la noche este 24 de diciembre se entreguen presentes

Por ello, al día siguiente, es habitual que muchos se pregunten ¿qué pasa si el regalo que me dieron no me gustó o no me quedó bueno? Al respecto, el Sernac explicó en detalle los casos en los que se pueden cambiar los productos, ya sea porque están malos o no eran lo que se esperaba.

¿Cómo cambiar un regalo que no me gustó?

En Chile no siempre se pueden cambiar los regalos que uno compra o recibe, ya que esto aplica solo en las compras online, en las que siempre existe lo que se conoce como "derecho a retracto", el que permite arrepentirse de una compra o terminar un contrato dentro de los primeros 10 días desde la recepción del producto o aceptación del servicio.



Para poder aplicar este derecho legal, se debe tener la boleta y funciona solo en estos casos:

La compra o contratación de servicios es por medios electrónicos como internet, teléfono u otra.

La compra o contratación de servicios ofrecidos en reuniones convocadas por una empresa (por ejemplo; tiempos compartidos), instancia en la que el consumidor debe aceptar ese mismo día.

No obstante, no se puede aplicar el derecho a retracto cuando:

Hay bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, como alimentos.

Bienes de uso personal o higiene sellados, tales como cepillo de dientes o ropa interior, cuyos sellos de seguridad hayan sido abiertos o retirados por el consumidor después de la entrega.

Productos confeccionados o personalizados conforme a las especificaciones instruidas por el consumidor, salvo que dichas especificaciones o instrucciones no hayan sido cumplidas cabalmente por el proveedor.

¿Puedo optar al derecho a retracto en las compras presenciales? Sí, pero solo en los casos donde la persona consumidora no haya tenido acceso directo al producto que adquirió.

¿Y qué pasa con el ticket de cambio?

El "ticket de cambio" es algo que los comercios pueden ofrecer de forma voluntaria, pero no es algo obligatorio, por lo que depende de cada empresa.

De todas maneras, es común que se ofrezca el ticket de cambio en ropa y calzado o productos del retail, aunque siempre se debe tener la boleta junto al ticket de cambio, además de devolver el producto en las mismas condiciones en las que se compró.

Desde el Sernac también aclararon que si una empresa ofrece ticket de cambio, este pasa a ser obligatorio y no pueden negártelo.

¿Qué pasa si el producto viene malo o no funciona?

Todos los productos que hayan sido adquiridos en el comercio formal y establecido cuentan con garantía legal de seis meses desde que se recepcionó, la que aplica en caso de fallos de fabricación, fallas en funcionamiento o problemas que impidan su uso normal.

Este es un derecho que sirve cuando compras un producto nuevo que está defectuoso; le faltan piezas o partes; no sirve para el uso que fue destinado; no funciona; que fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas; entre otras situaciones que menciona la Ley del Consumidor.

En estos casos, si compraste un producto fallado tienes tres opciones:

Devolución del dinero

Cambio del producto

Reparación gratuita

En algunos comercios y para ciertos productos, principalmente relacionados con la tecnología, se ofrece una garantía extendida, que es opcional y se paga como un servicio extra, aunque esta no anula el derecho a garantía legal antes mencionado. En caso de que no se cumpla con este derecho ni con ningún otro mencionado en esta publicación, puedes denunciar al Sernac.

