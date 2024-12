La historia de Katty Hurtado: ¿Por qué fue indultada por el Presidente Boric?

24 dic. 2024 - 17:35 hrs.

Este martes, el Gobierno concedió un indulto presidencial a Katty Hurtado, una mujer que fue condenada a 20 años de cárcel por asesinar a su exesposo en 2018 y que causó un consenso transversal desde sectores de izquierda y de derecha, además de organizaciones sociales y feministas, de que se había tratado de un caso de autodefensa.

La mujer de 41 años no solo habría vivido una historia de violencia antes de llegar a la justicia, sino que una vez en prisión fue violada por sujetos que irrumpieron en su celda vestidos como funcionarios de Gendarmería. Este hecho provocó su traslado desde la cárcel de Calama a la de Tocopilla.

"Después de estudiar en conciencia todos los antecedentes del caso, teniendo a la vista el historial de agresiones que ha vivido, el daño acreditado por la violación que sufrió en la cárcel de Calama, su historial en los más de seis años que lleva privada de libertad, y una profunda reflexión de meses, he decidido hacer uso de la facultad conferida por la Constitución y otorgar indulto presidencial a Katty Hurtado Caamaño", informó el Presidente Gabriel Boric en sus redes sociales.

La historia de Katty Hurtado

Fue en la madrugada del 14 de mayo de 2018, en una vivienda de la comuna de Calama, que Katty dio muerte a su exesposo, Richard Aravena, golpeándolo con un objeto contundente en la cabeza y con un elemento cortopunzante en el cuello.

La versión de la mujer en el proceso judicial indica que el ataque se produjo luego de que Aravena intentara agredirla sexualmente, sujetándola fuertemente del cabello con una mano mientras con la otra realizaba tocaciones. El relato de Hurtado indica que, luego de golpearlo dos veces en el cráneo con una botella, bajó al primer piso de la vivienda y, tras escuchar ruidos, guardó un cuchillo en su bolsillo, el que le enterró a su exmarido más tarde.

En la acusación, el Ministerio Público aseguró que el actuar de la mujer no tuvo relación con una legítima defensa, sino que con la frustración económica que le habría producido la venta de un paquete turístico compartido, transacción en la que tenía una participación activa y recibiría cerca de $10 millones. Además, señaló que el momento del ataque, Aravena estaba durmiendo, descartando que existiera una agresión previa.

La condena a Katty Hurtado

Pese a lo anterior, el tribunal determinó que el móvil expuesto por la Fiscalía no es un hecho acreditado y, a la vez, recalcó que no existen denuncias previas por violencia intrafamiliar, lo que "no puede suponer la inexistencia de la misma", indica el fallo.

De todos modos, respecto al intento de abuso sexual, expuso que tampoco se puede establecer la legítima defensa, al no existir evidencia sobre que ocurrió el ataque de Aravena. En ese sentido, el tribunal sostuvo que las lesiones sufridas por la víctima "resultan más compatibles con un ataque decidido que con una reacción defensiva".

Teniendo en cuenta esta posición, y pese a la declaración del hijo de Katty a su favor y las evidencias de violencia sistemática que existían, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama dictó la pena de 20 años de presidio efectivo por el delito de parricidio.

La situación generó indignación en diversos sectores, incluso agrupaciones feministas llegaron a manifestarse ante la Corte Suprema pidiendo absolver a la mujer, bajo la consigna "yo también me defendería".

En tanto, en el Congreso, legisladores de todos los sectores aprobaron un proyecto de resolución solicitando que se aplicara el indulto. La semana pasada, un grupo de parlamentarias volvió a poner el tema en el debate, buscando que Katty pueda pasar la Navidad junto a su familia, lo que podrá hacer luego de que el Presidente Boric concediera el indulto.