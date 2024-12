Escalaron hasta el dormitorio de su hijo y lo encañonaron: Esto se sabe del violento turbazo al cantante Balbi el Chamako

20 dic. 2024 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo con intimidación fue lo que despertó a eso de las 3:45 horas de este viernes al cantante urbano chileno Balbi el Chamako, quien junto a su familia, conformada por su pareja y tres hijos de 1, 2 y 11 años, sufrieron un turbazo en su casa, ubicada en calle Río de Janeiro, en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

"Por una escalera se metieron por la ventana de mi hijo mayor, lo encañonaron, se lo llevaron y mi pareja se los quitó, y ahí cuando yo salgo me pillo de frente con ellos. Cuando querían ya agredir a mi pareja, me metí entre medio y me pegaron", relató Patricio Oñate, más conocido como Balbi el Chamako, quien fue golpeado en su rostro por los delincuentes con las armas de fuego que portaban.

La banda de cerca de 10 asaltantes llegó hasta la vivienda del artista a bordo de dos automóviles y robaron aproximadamente $10 millones en diversas especies de valor, como joyas, ropa y artículos electrónicos. También intentaron sustraer un vehículo, pero no lo lograron.

¿Qué dijeron desde la PDI por el robo que sufrió Balbi el Chamako?

El subcomisario Cristian Ulloa, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la PDI, dijo que un primer delincuente "ingresa armado desde el segundo piso, intimida en primera instancia a uno de los menores de edad, y en este mismo contexto, bajo la intimidación de este menor, logra trasladarlo hasta el dormitorio, donde sigue la intimidación con los padres".

"Acto seguido, agredieron al dueño de casa, también intimidándolo con armas de fuego y golpeándolo con estas mismas, procediendo a hacer un registro generalizado de las dependencias del inmueble, logrando sustraer diversas especies electrónicas, entre ellas los celulares de las víctimas, además de un computador y otras especies personales, joyas varias", sumó.

En ese sentido, el detective precisó que "no ingresan las 10 personas por el segundo piso, ingresa una de ellas, la que posteriormente abre las puertas del primer piso, permitiendo el acceso de los demás integrantes de la banda".

Delincuentes se percataron de que robaban a un cantante urbano

"Según lo que relata una de las víctimas, podrían haber advertido de que se trataba de una persona conocida por comentarios que hicieron entre ellos. Todo esto es materia de investigación, se está trabajando con las declaraciones y con el levantamiento de cámaras de seguridad para lograr la identificación de los vehículos y los autores", cerró.