Encuentran con vida a hombre desaparecido en Cartagena: Lo hallaron en Reñaca gracias a foto publicada en un diario

20 dic. 2024 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Tras permanecer por 21 días desaparecido, Claudio Nieto Casanova, de 54 años, fue encontrado con vida y en buen estado de salud gracias a una persona que lo reconoció por una fotografía suya que se publicó en el diario El Líder de San Antonio.

Claudio desapareció el 25 de noviembre pasado desde la localidad de San Sebastián, comuna de Cartagena, y fue encontrado el lunes 16 de diciembre en Reñaca, comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

"Me contó que había visto la foto en el diario"

Claudio Nieto, quien padece un desorden psiquiátrico que lo hace vulnerable en situaciones de estrés, desapareció hace 21 días, y de ahí en más su familia comenzó a buscarlo intensamente.

Incluso, el diario El Líder publicó su fotografía, lo que permitió que Joan, un vecino de Playa Ancha, viera a Claudio y llamará inmediatamente a sus familiares para dar aviso.

Así lo contó el propio padre del desaparecido, Martín Nieto Alfaro, quien relató al citado medio que "este joven me contó que había visto la foto en el diario y que por eso reconoció a Claudio. Me llamó por teléfono y me dijo 'vi la foto en el diario y estoy seguro de haberlo visto por aquí'".

La familia de Claudio partió rápidamente a buscarlo, pero no lo hallaron. Sin embargo, "al segundo día lo encontramos porque el mismo muchacho lo volvió a ver, le tomó una foto y le dijo que lo estábamos buscando. Así nos contactamos y se organizó el encuentro", contó el padre del desaparecido.

El emotivo reencuentro

El padre contó que llegaron a buscar a Claudio a Reñaca y "lo encontramos en la playa, descalzo, algo confundido, pero bien de salud. Fue un momento indescriptible. Ver a mi hijo de nuevo, abrazarlo... eso no tiene precio".

Ahora, Claudio se volverá a quedar con un grupo de personas con las que vive en Viña del Mar. "Son gente ligada a la barra de Colo Colo, a donde él pertenece, es uno de los históricos, así que como ya sabemos dónde está, lo estamos monitoreando para que haga frente a su proceso de salud", detalló su papá, quien agregó que en el futuro el plan es que vuelva a vivir con su familia.