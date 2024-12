Indulto para Katty Hurtado: Gobierno confirma que solicitud "sigue estando en estudio"

20 dic. 2024 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una petición transversal ha tomado fuerza en el mundo político en los últimos meses y especialmente en el Congreso: que el Gobierno indulte a Katty Hurtado, una mujer condenada a 20 años de cárcel por asesinar a su exesposo en 2018. Se trata de un acto que sectores de izquierda y derecha han calificado como autodefensa, ya que le quitó la vida mientras estaba siendo agredida sexualmente por él, tras años de maltrato.

El indulto ha sido defendido por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, agrupación feminista desde donde afirmaron que "el apoyo de las parlamentarias demuestra una vez más que el indulto para Katty Hurtado cuenta con un respaldo transversal tanto de organizaciones sociales como del Congreso. Parlamentarias de oficialismo y oposición han expresado su compromiso con Katty ahora y en reiteradas ocasiones. Ellas entienden que si no se hubiese defendido, sería un femicidio más".

Quien abordó la solicitud que han hecho desde el Congreso junto a organizaciones feministas para que Katty Hurtado sea indultada antes de Navidad fue el subsecretario del Interior, Luis Cordero, autoridad que en la mañana de este viernes dio a conocer detalles del caso en entrevista con Radio Infinita.

¿Qué dijo el subsecretario del Interior sobre indultar a Katty Hurtado?

Cordero señaló que "es un caso que se presentó mientras yo era ministro de Justicia, estaba en estudio y sigue estando en estudio. A mí no me corresponde tomar la decisión, (pero) yo tengo una convicción sobre el caso, me formé la convicción (...) esta es una decisión que la adoptará quien corresponda, que es el ministro (de Justicia) Gajardo en la actualidad".

En la misma línea con el caso, el ministro reveló que Hurtado "fue víctima del delito de violación dentro de la cárcel. No se pudo acreditar sus autores, y de hecho la discusión que ahí hay es que, bueno, el Estado de Chile fue condenado por falta de servicio, indemnización de perjuicio en ese caso, y hay un debate sobre el monto de la indemnización y no sobre la negativa de los hechos".

Aquel punto también fue abordado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, desde donde precisaron que "ella ha sufrido distintas vejaciones y hostigamientos bajo la custodia del Estado, siendo violada y agredida por dos hombres con vestimenta de Gendarmería en el penal de Calama. El Fisco incluso fue condenado a pagar una indemnización por este crimen".

"La decisión la va a adoptar en su oportunidad el ministro Gajardo"

Finalmente, Cordero zanjó que "creo que nosotros tenemos que salir de (la idea) de que cuando hablamos de la palabra indulto estamos hablando de diciembre de 2022, y creo este es un caso que uno tiene que analizarlo con mucha responsabilidad, porque al final del día es el ejercicio de una facultad de gracia que se ejerce en condiciones limitadas y que se realiza con apreciación del caso, pero la decisión la va a adoptar en su oportunidad el ministro Gajardo".