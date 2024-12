Madres de jóvenes presuntamente intoxicados en Lago Villarrica: "Tomaron más de dos litros de agua, no los dejaban respirar"

19 dic. 2024 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

Dos jóvenes se encuentran hospitalizados tras, supuestamente, intoxicarse con agua del Lago Villarrica, en la región de La Araucanía, luego de realizar una capacitación para renovar sus credenciales como salvavidas.

Las madres de los jóvenes se refirieron a lo extenuante de la prueba que dieron, asegurando que "no los dejaban respirar" y que "tomaron más de dos litros de agua".

"Los sumergieron en reiteradas ocasiones"

En conversación con Mucho Gusto, Fabiola, mamá de Matías, señaló que "él vino a dar una prueba de revalidación de su licencia de salvavidas, porque él ya había sido salvavidas el año pasado, los chicos estuvieron a cargo de la playa de Licanray, entonces conocían la prueba".

"Ellos vinieron a dar la prueba y terminaron con una falla renal aguda, los dos. Yo considero que las pruebas se hacen en todo Chile y no había visto un caso que dos jóvenes terminen con esa patología y esa gravedad", agregó.

Posteriormente, subrayó que "la instrucción que tuvieron ellos fue muy extrema. Los chicos refieren que los sumergieron en reiteradas ocasiones, no dejándolos respirar. Ellos trataban de respirar y tragaban agua y aire".

"En el momento en que podían salir, trataban de respirar y los hundían nuevamente mucho tiempo, y los niños tragaron mucha agua. Ellos conocían la prueba y no había sido así las veces anteriores", precisó.

"Tomaron más de dos litros de agua"

Por su parte, Paula, madre de Cristóbal, aseguró respecto a su hijo que "era la tercera vez que se acredita, él de los dieciocho años que se está acreditando".

"Ambos chicos son deportistas todo el año haciendo ejercicio, y ellos se habían preparado para esta prueba conociendo cómo era. La primera prueba, del primer año de certificación, fue de cuatro minutos. La segunda prueba, del segundo año, fue de cinco minutos, y este año estuvieron expuestos ocho minutos", detalló.

De igual forma, enfatizó a que los jóvenes fueron expuestos a "sumergirse, a que no los dejaban salir y fue extenuante. Cristóbal me manifiesta que efectivamente tomaron más de dos litros de agua entre que no los dejaban respirar, a eso se le suma la contaminación del agua".

"Aún no tenemos respuesta, sabemos que está en una falla renal, pero no tenemos respuesta a la causa", concluyó Paula.