Jardín infantil ha sido blanco de cinco robos en solo un mes en Viña del Mar: Apoderados exigen más seguridad

18 dic. 2024 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un jardín infantil ha sido víctima de cinco robos en solo un mes en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, lo que derivó en los últimos días en manifestaciones por parte de los apoderados, quienes exigen mayores medidas de seguridad para que estos hechos no sigan ocurriendo.

La alarmante situación que afecta al jardín infantil

La situación afecta al día de hoy al jardín infantil "Pinocho", ubicado en el sector Miraflores Alto en Viña del Mar.

Segun informó La Estrella de Valparaíso, el último de los robos sucedió el fin de semana y allí los delincuentes se llevaron aproximadamente $2 millones en especies.

Debido a lo anterior, un grupo de apoderados decidió manifestarse el martes recién pasado en el recinto, hasta donde llegó también el diputado Luis Cuello (PC).

El congresista se encargó de enviar un oficio a la directora regional (s) de la Junji, Beatriz Lagos, y también a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, exigiendo que se tomen medidas de seguridad.

"No queremos más vulneración"

En ese contexto, Daniela Curiqueo, vocera de la Asamblea Extraordinaria de Madres y Apoderados del jardín infantil, explicó que "hemos sido víctimas del quinto robo acá dentro del mes, afectando directamente las cocinas, los inmobiliarios de los niños y niñas y los materiales".

Dicho esto, y angustiada por la situación, la mujer manifestó que "no queremos más que nuestros niños se queden en las casas. No queremos más vulneración a las madres autónomas que tienen como principal red de apoyo nuestro jardín. Acá los niños reciben desde su leche, el desayuno, el almuerzo, la once y todo lo que conlleva".

