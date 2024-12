"Ayudemos a Matías": Madre camina desde Osorno a Santiago por su hijo que necesita un transplante de riñon

15 dic. 2024 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Sofía Rothschild-Croft se encuentra caminando desde la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos, hacia la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, para reunir fondos y poder llevar a su hijo, Matías, hasta Estados Unidos a realizarse un trasplante de riñón.

La mujer se dirige específicamente al Palacio de La Moneda, con la esperanza de solicitarle al Presidente Gabriel Boric que presente una reforma a los vacíos de la Ley Nacional de Donación de Órganos.

"Ayudemos a Matías"

Matías, de 27 años, padece insuficiencia renal crónica terminal y requiere de un trasplante de riñón con suma urgencia, sin embargo, vacíos en la legislación le impiden acceder a la operación en Chile, por lo que busca reunir 500 millones de pesos para realizarla en Estados Unidos y así salvar su vida.

El joven no se encuentra en la lista de espera de un riñón, y al tener sangre de tipo O-, su familia no puede donarle el órgano al no ser compatible.

Lo anterior, debido a que pese a que tiene un donador compatible, no puede recibir el órgano de esta persona en Chile, a causa de que la legislación chilena establece que un paciente solo puede recibir un órgano de una persona viva que sea de su línea familiar.

"Le pido a la gente que por favor nos siga apoyando, sigan donando lo que puedan, para mí no es fácil pedir dinero, pero en esta ocasión lo tengo que hacer por la salud de mi hijo, para salvarle la vida", manifestó Sofía.

¿Cómo donar dinero a "Ayudemos a Matías"?

Se puede donar directamente en la siguiente cuenta bancaria:

BancoEstado