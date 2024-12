"Entrega la plata y no me mires": Embarazada relata violento asalto que sufrió en Osorno

13 dic. 2024 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos de terror son los que vivió una mujer embarazada de 36 años, quien fue asaltada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo para robar el dinero del local en el que ella trabaja, ubicado en pleno centro de Osorno, en la región de Los Lagos.

El asalto se concretó durante la tarde del miércoles cuando la víctima estaba atendiendo a una clienta que se encontraba en los probadores en la tienda de ropa en que trabaja. En ese momento, el delincuente ingresó violentamente al local y exigió el dinero de la caja.

"Entrega la plata y no me mires"

La víctima del asalto relató a El Austral de Osorno que, mientras se encontraba trabajando en la tienda de ropa, el delincuente ingresó al local, bajó la reja de acceso y comenzó a gritar para exigirle que entregara el dinero recaudado en la tienda.

"'Entrega la plata y no me mires', fue lo que me dijo el ladrón y luego abrió la caja recaudadora desde donde sacó el efectivo y dólares que tenía", relató la embarazada de 16 semanas.

Pese a que la mujer le dijo que está esperando un bebé, el ladrón igualmente la intimidó con un cuchillo de cocina. "Yo estaba sentada cuando llegó y le dije que no me hiciera nada, porque estoy embarazada. Igual me colocó el cuchillo a la altura del estómago. Pensé que me podía hacer algo. Luego de todo, ya más tranquila, lloré desconsoladamente", dijo.

El delincuente "huyó diciendo 'esta no es tu plata, no me mires cuando me vaya'", contó la mujer que lleva 8 años trabajando en la tienda.

Clienta que estaba en el probador llamó a Carabineros

Quien tuvo un rol clave en la detención del sujeto fue la clienta que se encontraba en el probador mientras se produjo el robo y es que tras escuchar los gritos de la trabajadora y percatarse del asalto, se ocultó y llamó a Carabineros.

Gracias al llamado a la policía, un equipo de la patrulla sección Centauro de Carabineros encontró al delincuente a unas cuadras del lugar, aunque este intentó huir, lo que generó una persecución que terminó con su captura y la recuperación de cerca de $1 millón.

El detenido, de 32 años, fue llevado al tribunal, en donde dijo ser vendedor ambulante de Pudahuel, además de registrar antecedentes por otros delitos de robo con violencia. En la formalización se decretó su prisión preventiva.