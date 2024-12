Corte Suprema confirma desafuero del diputado Francisco Pulgar, imputado por violación reiterada

09 dic. 2024 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó este lunes el desafuero del diputado Francisco Pulgar (IND), quien está imputado por el delito consumado y reiterado de violación a mayor de 14 años.

El desafuero había sido acogido en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Talca en octubre pasado, sin embargo, el parlamentario había apelado ante el máximo tribunal del país.

"Corte Suprema, en decisión unánime, confirma desafuero de diputado Francisco Pulgar", fue el escueto comunicado del Poder Judicial en sus redes sociales.

La solicitud de desafuero en contra de Francisco Pulgar fue presentada por la Fiscalía Regional del Maule debido a los ilícitos cometidos el año 2014 en la región del Maule que se le imputan al parlamentario.

Diputado reitera su inocencia

"Reiterar nuevamente que soy inocente. Quiero enviar un mensaje a mi familia, tranquilidad. Agradezco a mi señora esposa por estar al lado acompañándome y quien ha conocido toda la historia de injusticia respecto a esta falsa denuncia que va a quedar totalmente acreditada en el juicio", dijo el diputado en un punto de prensa en el Congreso acompañado de su mujer.

"Es por ese mismo motivo, que quiero reiterar a la opinión pública (...) que soy el único político que ha pedido ser formalizado. Y hoy, desde acá del Congreso Nacional le pido, porque aún sigo siendo diputado, y emplazo al fiscal regional del Maule, señor Julio Contardo, que mañana mismo me formalice", agregó.

Pulgar continuó con su emplazamiento al fiscal regional, señalando que no tiene problemas si el persecutor "quiere darse el gustito" de pedir medidas cautelares. "Conozco las cárceles, pero no porque he cometido algún delito, sino que por mi trabajo profesional. No le tengo miedo, menos ante la situación que estamos viviendo".

"Fui criminalista, sigo siendo criminalista, y los medios de prueba que vamos a presentar en su momento, vuelvo a insistir, van a acreditar, fuera de toda duda razonable, que los hechos que se me imputan son totalmente falsos", cerró antes de pedir que espera que el Ministerio Público no filtre más antecedentes de su caso.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Noticias Chile