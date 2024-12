Fiscalizan auto "Frankenstein" sin capot ni parachoques en Estación Central: "Ni Mad Max se atrevió a tanto"

06 dic. 2024 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización se llevó a cabo en la mañana de este viernes en la comuna de Estación Central, en la región Metropolitana. En medio del operativo, llamó la atención el caso de un conductor que circulaba sin capot ni parachoques y con la revisión técnica vencida, además de no haber sacado nunca la licencia.

"No cumple con condiciones técnicas"

El hecho quedó expuesto en el matinal "Mucho Gusto", espacio en el cual el secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Óscar Carrasco, señaló que el chofer manejaba sin cinturón de seguridad y que además el auto tenía el parabrisas dañado.

"Ni Mad Max se atrevió a tanto... El vehículo hay que sacarlo de circulación y ver qué infracciones tiene. Ahora corresponden peritajes de inspectores y Carabineros", sostuvo.

Carrasco siguió con su relato y no descartó que el auto podría haber sido modificado para usarlo en carreras clandestinas, remarcando que "no cumple con condiciones técnicas. Acá, a la vista del inspector, hay cinco o seis infracciones. Las placas patentes no están a la vista y el parabrisas está con múltiples impactos".

Los ocupantes afirmaron que iban al mecánico

Según lo informado en el matinal, el vehículo estaba siendo llevado a un mecánico, aunque los ocupantes, que eran cinco en ese momento, no quisieron entregar mayores detalles.

"Es un peligro para el conductor y para los mismos pasajeros del vehículo, como para la convivencia vial. Este vehículo debe estar guardado", agregó Carrasco, quien mencionó que el auto iba a ser retirado de circulación de forma inmediata.

Cabe destacar que, en ese instante, personal de fiscalización detalló que el auto no tenía encargo por robo y que las infracciones cursadas solo habían sido por la nula mantención y la falta de revisión técnica.

