Habla verdadera autora del mejor pan de pascua 2024 tras ser engañada por dueño de pastelería: "Me dijo que eran para un regalo"

05 dic. 2024 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco total hubo en la elección del mejor pan de pascua 2024, luego de que este jueves quedara al descubierto que la empresa ganadora en realidad no elaboró la tradicional preparación de navidad y fin de año.

Este miércoles, la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (INDUPAN) escogió al mejor pan de pascua entre 100 postulantes. Los resultados dieron el triunfo a la pastelería Mogador, ubicada en la comuna de Quilicura.

Sin embargo, aquel título le fue arrebatado a la empresa de Juan Carrera, ya que se supo que en realidad él compró aquel pan de pascua a Deisy Henríquez, una emprendedora que vende la tradicional preparación a pedido.

En entrevista con Meganoticias, Deisy explicó que fue el fin de semana cuando Juan le pidió algunos panes de pascua. "Me dijo que eran para un regalo", señaló, por lo que nunca pensó que él los utilizaría para concursar.

¿Qué dijo la verdadera autora del mejor pan de pascua 2024?

Deisy indicó que se dio cuenta de lo que había pasado este miércoles, cuando fue hasta la pastelería de Juan. "Empezamos a ver que en el local llegó gente: felicitaciones, diplomas, hasta yo lo felicité. Y ahí él me dijo "Deisy, esto igual es mérito suyo" (...) Yo todavía no le tomaba el peso. Era mi pan de pascua".

"Vi las fotos (del concurso) y yo le dije a mi marido "ese es mi pan de pascua". Eran tres panes de pascua con los que tenía que llegar al concurso", sumó, justo la cantidad que le había pedido el fin de semana y que le entregó el martes.

Deisy expuso que "me fui dando cuenta al estar en su pastelería que no tenía ningún pan de pascua, yo no me explicaba por qué, porque si él ganó un concurso tiene que haber hecho pan de pascua".

"Se llevó el reconocimiento, llevó mi pan de pascua sin mi autorización"

Fue en ese contexto que Juan le reconoció que había ganado con el pan de pascua que ella había elaborado. Sin embargo, le ofreció un "negocio" a Deisy: que haga 50 panes y que él los vendería en su local. Ella le dijo que no, ya que no elaboraba al por mayor.

"El acuerdo no me favorecía en nada, yo decía se llevó el reconocimiento, llevó mi pan de pascua sin mi autorización, ¿y más encima quiere seguir ganando a costas de que yo se lo venda más barato? yo dije no, esto no está bien", concluyó.