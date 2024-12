Ministra Tohá revela qué le dijo el Presidente Boric a Monsalve tras conocer la denuncia en su contra

05 dic. 2024 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló lo que el Presidente Gabriel Boric le dijo al exsubsecretario Manuel Monsalve una vez que se enteró de la denuncia que pesaba en su contra, y también hizo una autocrítica respecto al manejo del caso por parte del Gobierno.

"Anda a avisarle a tu familia"

En entrevista con Chilevisión, la secretaria de Estado reiteró una información que ya había entregado desde La Moneda. Y es que en el Ejecutivo se evaluó la salida de Monsalve desde el momento en que tomaron conocimiento de la acción judicial.

Asimismo, la jefa del Interior se refirió al cuestionado viaje que el miércoles 16 de octubre realizó el exmilitante del Partido Socialista a la región del Bío Bío, autorizado por el mandatario.

De acuerdo a la autoridad, "esa misma noche el Presidente Boric le dijo a Manuel Monsalve: 'Lo más probable es que tú no puedas seguir en este cargo. Vamos a hacer las evaluaciones del caso. Anda a avisarle a tu familia mientras tomamos las definiciones y buscamos reemplazos', y así se actuó".

"Prudente no fue"

Consultada por el "privilegio" de dar a Monsalve el tiempo para que personalmente informara a sus cercanos, la ministra Tohá sostuvo que "es una decisión que no tiene que ver con él, tiene que ver con la familia".

"La familia aquí son terceros afectados que no son responsables, son también víctimas de esta situación. Son también víctimas y sufren las consecuencias", afirmó al citado medio, aunque reconoció tener reparos a si la medida fue la correcta.

"Eso prudente, digamos (que) prudente no fue, ¿verdad? Eso también se dijo. Más allá de que a lo mejor la Contraloría diga administrativamente no tiene objeción, pero incluso si administrativamente era pertinente, no fue prudente", aseguró la secretaria de Estado.

"Es un aprendizaje"

La ministra agregó lo ocurrido con Monsalve "es un aprendizaje" y "una historia de esta no la habíamos vivido nunca, entonces teníamos que ir inventando cómo se reaccionaba".

“Yo creo que es el primer caso que recuerdo de una figura de la relevancia de Manuel Monsalve que sale con una acusación de este tipo, y no hay defensas corporativas ni presiones para que no se le trate como a cualquier otra persona acusada de un delito grave”, indicó.

Pese a lo anterior, sostuvo que el Gobierno pudo haber actuado con mayor celeridad. "Si hubiéramos logrado visualizar además lo que iba a pasar en esas horas, seguramente hubiéramos logrado también que fuera un poco antes esto", concluyó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

