"Lo más doloroso": Abogada de denunciante de Monsalve critica reacción del Gobierno ante el caso

03 dic. 2024 - 02:12 hrs.

¿Qué pasó?

María Elena Santibáñez, abogada representante de la denunciante del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, criticó la respuesta del Gobierno frente al caso. La legista abordó además el rol del Ministerio de la Mujer tras hacerse pública la querella.

"Lo más doloroso de todo fue la reacción de un gobierno que se considera feminista", afirmó Santibáñez en conversación con Mónica Rincón para CNN Chile.

"Se han cometido varias equivocaciones"

La abogada también cuestionó la gestión del Ministerio de la Mujer respecto a la denuncia y calificó su respuesta como tardía.

"Me parece que se han cometido varias equivocaciones. Yo he recibido llamados, eso sí, por parte del Ministerio de la Mujer y me parece que otro ministerio, precisamente ofreciendo apoyo para la víctima, pero eso ha sido en el último tiempo. Ella ya cuenta con ese apoyo", expresó Santibáñez.

Las críticas de la legista se endurecieron en consideración con que su representada, quien denunció a Manuel Monsalve por violación, era también una funcionaria de Gobierno.

"Sobre todo, en una situación tan diametralmente desigual, ella era funcionaria del gobierno, no era una persona de afuera. Uno esperaría que lo primero que haga la institución sea respaldar", señaló Santibáñez.

Todo sobre Manuel Monsalve