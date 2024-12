"Tenemos que hacer guardia": Vecinos denuncian a supuesto pirómano de provocar incendios en La Pintana

01 dic. 2024 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, denuncian que un supuesto pirómano está provocando deliberadamente incendios en viviendas del sector.

De hecho, en su reclamo, acusan al presunto antisocial de haber iniciado dos incendios diferentes que acabaron por consumir dos inmuebles.

Vecinos denuncian a pirómano

Pablo, uno de los vecinos del sector, le explicó a Meganoticias que prácticamente no duermen por la noche por miedo a que comience un incendio, y aseguró que "estamos haciendo guardia en las noches".

"Estamos clamando de que alguien venga a ver esto, porque un incendio hace dos o tres meses atrás, en que tenemos los videos en que la persona va y lo provoca el incendio", agregó.

"El jueves, en la madrugada, la misma persona va y provoca el mismo incendio, entonces, es raro. Aquí es una parte tranquila donde no hay nada de delincuencia", precisó Pablo.

Finalmente, manifestó su angustia en que este supuesto pirómano "lo está haciendo (provocar incendios), lo vuelve a hacer, y tenemos que estar haciendo guardia para que no lo vuelva a hacer. El tema es que si no viene alguien, acá funciona uno por las propias manos y se nos puede pasar la mano si encontramos a la persona, y no es la idea".