Sorpresa causa video de tiburón nadando por las costas de Talcahuano

29 nov. 2024 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves, un tiburón fue captado nadando por la costa de Talcahuano, en a región de Biobío. El registro fue difundido a través de redes sociales, generando sorpresa en los internautas, especialmente en los residentes de la zona.

El video fue cedido por Sabes.cl a Meganoticias y muestra claramente al pez desplazándose a través de las aguas.

¿Qué se sabe del avistamiento de un tiburón en Talcahuano?

De acuerdo al mismo medio señalado, el avistamiento ocurrió en las cercanías de la pesquera Blumar y se trata de una especie común del país.

En entrevista con Meganoticias, el director regional subrogante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Región del Biobío, Iván Oyarzún, detalló que "esta especie correspondería a la que denominamos tiburón sardinero, es una especie que tiene una distribución para estas latitudes. Lo que no es habitual es avistarlo tan cerca de la costa".

"Se alimenta principalmente de sardina anchoveta, un recurso que es muy importante que sale en grandes volúmenes acá en la región, por lo tanto, esto podría ser una señal de buena salud de los océanos", agregó.

La recomendación para quienes vean a este ejemplar en las costas de Chile es dejarlos tranquilos y no acercarse. Oyarzún aclaró que no tienen reportes "de ninguna interacción con humanos, por lo tanto, no tenemos antecedentes de ataques ni mucho menos. La recomendación es alejarse, dejarlos tranquilos y disfrutar del avistamiento, que es poco habitual".