"Todavía estoy enamorado de ti": Los mensajes que Valdivia habría enviado a Orsini mientras estaba junto a denunciante

28 nov. 2024 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Maite Orsini, quien fuera pareja de Jorge Valdivia durante cerca de dos años, dio una declaración como testigo el 11 de noviembre a la Fiscalía Metropolitana Oriente a raíz de la investigación por dos delitos de violación que tiene al exjugador bajo arresto domiciliario nocturno. En este clave relato, la parlamentaria reveló que Valdivia le envió una serie de mensajes mientras supuestamente estaba con una de las denunciantes.

En detalle, la parlamentaria señaló en su testimonio entregado al Ministerio Público que "esa noche del domingo 20.10.24 Jorge me mandó cerca de 100 mensajes desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante".

Los mensajes que Jorge Valdivia le envío a Maite Orsini

De acuerdo al relato de Orsini, "a la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía 'me duele que no me hayas saludado porque todavía estoy enamorado de ti'".