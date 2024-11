"Pude haber perdido a mi hija": Niña de 7 años se electrocutó con un poste en Puente Alto

25 nov. 2024 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de 7 años quedó gravemente herida tras electrocutarse con un poste que se encontraba en plena vía pública, específicamente en las afueras de la estación de metro Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho se produjo el jueves pasado en la Avenida Concha y Toro, motivo por el que la menor rápidamente fue trasladada al propio Hospital Sotero del Río, aunque afortunadamente ya le dieron el alta.

¿Qué se sabe del accidente?

La madre de la niña, Pilar, relató a CHV que el poste encontraba a la salida de la estación de Metro, en una suerte de baranda que se encontraba en la vereda. En ese contexto, su hija saltó para cruzar dicha baranda y se apoyó en el poste, momento en el que inmediatamente se electrocutó.

"Se veía un poste normal, no había una cinta que dijera 'peligro', no había cables afuera para que yo le dijera a mi hija que no puede tocarlo", aseguró la madre.

"Entonces mi hija se sujeta del poste, lo toma (y se electrocuta) (...) Es una niña muy amorosa, llena de alegría y activa, a ella no le debería haber pasado esto, es una niña sana", agregó la mujer, que contó que su hija ya fue dada de alta, pero quedó con quemaduras en su brazo y pierna derecha.

"Tengo mucha rabia y pena, me cuesta olvidar cuando toqué su cuerpo tieso electrocutado, quiero que se hagan responsables", afirmó la madre de la menor, para luego detallar que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía Sur.

Familia acusa negligencia de Metro

Tras el incidente, Metro de Santiago reconoció que la mantención del poste se encontraba a su cargo, sin embargo, explicaron que dichas funciones corresponden a terceros que contratan. Además, señalaron que el poste podría haber sido manipulado por terceros, algo que descartaron los vendedores ambulantes del sector.

De acuerdo a lo informado por el padre de la niña, Hugo, anteriormente, a otras personas ya les había dado la corriente en el lugar, mientras que un trabajador de la zona le dijo que ese poste llevaba más de 20 años sin arreglarse. "Metro está evadiendo la responsabilidad", aseguró al citado medio.

"Buscamos que se hagan cargo, cuando fui a buscar información al segundo día, todos se tiraban la pelota unos a otros. El momento es bien angustiante", agregó el padre, quien detalló que recién tras el accidente fueron a hacer los arreglos al poste.

Finalmente, la madre de la niña cerró diciendo: "La angustia que nosotros tuvimos no se la doy a nadie. Pude haber perdido a mi hija, no me gustaría que alguien más pasara por una negligencia como esta".