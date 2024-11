Claudio Orrego se reúne con Boric, descarta candidatura presidencial y aclara: "No me defino oficialista, pero tampoco opositor"

25 nov. 2024 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de triunfar en la segunda vuelta de la elección de gobernador en la Región Metropolitana, Claudio Orrego llegó al palacio de La Moneda este lunes tras una invitación del Presidente Gabriel Boric para sostener una reunión de trabajo.

Tras el encuentro, el gobernador aclaró su posición frente al Gobierno y descartó una posible candidatura presidencial, teniendo en cuenta la gran cantidad de votos que obtuvo en la capital.

¿Qué dijo Orrego sobre la reunión con Boric?

"Quiero agradecer al Presidente de la República, que de una manera muy republicana me ha invitado a tener una conversación de trabajo", señaló Orrego, manifestando que "ha sido una reunión muy franca".

"Yo lo dije durante la campaña, y también se lo he dicho al Presidente: yo no me defino como oficialista, de hecho competí contra la candidata oficialista de la penúltima elección, pero tampoco me he definido como opositor. Yo he trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas de la región, y cada vez que elGobierno tenga proyectos que beneficien a la Región Metropolitana, va a contar con mi apoyo colaborativo. Ahora, cada vez que planteen políticas que no me parezcan, también se las voy a plantear con la misma franqueza", sostuvo.

Orrego no ha recibido llamado de Matthei

Claudio Orrego expuso que "la derecha planteó que este era el plebiscito al Gobierno, que era una suerte de plebiscito entre derecha e izquierda, entre Apruebo y Rechazo. Y yo creo que se equivocaron, porque si hubo un plebiscito ayer fue sobre una forma de hacer política".

"La gente no quiere más violencia, ni física ni verbal, la gente quiere moderación, cooperación y diálogo. No somos enemigos en Chile, somos adversarios, y la gente nos está pidiendo a gritos, al menos en esta región, que nos pongamos de acuerdo, que pongamos el bien común por sobre las diferencias y que nos dejemos de pelea chica. Así que si hubo un plebiscito fue ese", aseveró.

De todos modos, aseguró que algunos alcaldes de oposición lo felicitaron tras su triunfo y que incluso la semana pasada sostuvo una reunión con la alcaldesa electa de Las Condes, Catalina San Martín. "Ahora, si tú me preguntas si recibí un llamado de Evelyn Matthei, no", aclaró.

¿Qué dijo sobre una posible candidatura presidencial?

Al ser consultado sobre una posible candidatura presidencial, respondió: "Yo vengo terminando una campaña, en la cual he dicho muchas veces, y lo voy a reiterar hoy día, que mi único plan es ser gobernador en los próximos cuatro años. Yo agradezco a las personas que piensen en uno, pero habrá que buscar a otros liderazgos del mundo del progresismo para encabezar esa tarea".

"Además, hoy día tengo a dos millones quinientas mil personas que confiaron en mí y tengo que honrar ese compromiso", indicó.

