¡El personaje de las votaciones! Mujer se enojó, contestó llamadas en vivo, rechazó un helado y conversó con Sepu

24 nov. 2024 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

Como suele ocurrir en las elecciones, algunos votantes destacan con su personalidad y se vuelven verdaderos personajes en el proceso, y la segunda vuelta de gobernadores no ha sido la excepción. En el colegio Vicente Valdés de La Florida, Región Metropolitana, una mujer llamada Elda, captó la atención al llegar muy molesta a cumplir con su deber cívico.

La votante compartió un divertido momento con Meganoticias, contestando llamadas en vivo, rechazando un helado e, incluso, conversando con Rodrigo Sepúlveda.

"Todo mal"

Al preguntarle cómo se encontraba, respondió: "bien mal... Vengo del sur a hacer esta estupidez que hay (votar)". "Excusarse es peor", sostuvo, agregando que "me hizo mal el desayuno más encima". "Todo mal", aseveró.

En medio de la conversación, su teléfono celular comenzó a sonar, por lo que contestó y se trataba de "la señora Eliana", a la que le señaló que después de votar iba a ir a su casa a almorzar. Tras esto, recibió una nueva llamada, esta vez de una mujer llamada Ruth. "Hola Elda, ¿cómo estás?, te están entrevistando por el Mega", dijo entre risas Ruth, quien tuvo un breve intercambio de palabras con el periodista Karim Butte.

Después Butte le ofreció un helado a Elda, el cual también rechazó, indicando que no le gustaba. "Malo, lo más barato, no gracias. Yo soy fina para comer", dijo a modo de broma.

Elda conversa con "Sepu"

Pero hubo algo que a esta votante sí le gustó: ver Mega y especialmente a Rodrigo Sepúlveda, con quien tuvo la oportunidad de conversar. "Yo siempre lo veo y me encanta. No es por ser patuda ni mentirosa, pero me encanta", le expresó al conductor.

Ante esto, "Sepu" le contestó: "Entonces, no ande mal genio hoy día. Que haya tenido que viajar, da lo mismo... Yo también me levanté a las cinco y media de la mañana, no se preocupe, hay cosas más importantes en la vida, disfrutémosla".

Luego, al recordar que a Elda no le agradaba nada, Rodrigo Sepúlveda le preguntó qué le gustaba almorzar para invitarla. Elda le hizo una advertencia: "Tengo un marido súper celoso, así que con esto me va a encerrar... Es chapado a la antigua, por eso me llevó al sur, para que nadie me mire".

