"Necesito trabajar": Sebastián Polanco, expareja de Polizzi, incumplió su arresto domiciliario y fue detenido en mall

21 nov. 2024 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

Sebastián Polanco, expareja de Camila Polizzi, fue detenido el miércoles en Talcahuano, región del Biobío, por incumplir la medida cautelar de arresto domiciliario decretada en su contra cuando fue formalizado por la arista Lencería del Caso Convenios hace cerca de un año.

Polanco fue detenido en un centro comercial luego de que personas lo identificaran y dieran aviso a Carabineros, desde donde señalaron que el arresto se concretó "sin ningún tipo de problema". En la mañana de este jueves quedó libre, lo que fue captado por las cámaras de Meganoticias.

Este viernes revisarán las medidas cautelares de Polanco

Según dio a conocer Polanco, el motivo por el que se encontraba en ese mall era un trabajo, ya que había firmado un contrato de 30 horas con una tienda de retail el martes 19 de noviembre, es decir, un día antes que lo detuvieran.

Para mañana viernes a las 11:30 horas se llevará a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares de Polanco y Polizzi en el Juzgado de Garantía de Concepción. Él señaló que espera que la instancia revoque su arresto domiciliario para poder buscar un nuevo trabajo.

¿Qué dijo Sebastián Polanco al salir de su detención?

"Lo que pasa es que tenía una oferta laboral y tengo muchas necesidades económicas, necesito trabajar", explicó Polanco. "Eso fue lo que me motivó, había pedido el permiso (al Juzgado de Garantía de Concepción) como cinco veces, pero no (me lo habían dado). Lo aplazaron para mañana viernes", dijo.

El imputado expuso que "es harto el tiempo que llevo en esta situación y considerando que ni siquiera están acreditados los delitos, igual es una situación bien compleja. Mañana se va a resolver cualquier cosa".

"Yo quiero trabajar y necesito trabajar para ayudar a mi mamá en la casa, y eso es lo que he estado haciendo", agregó.

¿Qué dijo sobre las ganancias millonarias de Polizzi?

Consultado por las ganancias millonarias que ha percibido Polizzi a través de la venta de contenido en plataformas para adultos, Polanco respondió que "no puedo (opinar), o sea, la libertad de las personas (...) cada uno se desenvuelve en la vida como estime conveniente. Creo que ella está haciendo lo que puede hacer".

En noviembre de 2023, Polanco y Polizzi fueron formalizados por estafa, falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y lavado de activos. Según la Fiscalía, obtuvieron dineros del GORE para el programa "Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte" que sería ejecutado por la Fundación En Ti, pese a que esta no cumplía con las exigencias establecidas ni contaba con competencias en el área.

