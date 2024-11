"Agradecemos un día más de vida": El duro relato de abuela de estudiante del INBA que resultó quemado tras explosión

20 nov. 2024 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

A casi un mes del accidente en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) en el que 35 estudiantes resultaron heridos tras la explosión que se produjo mientras manipulaban bombas molotov al interior del recinto educacional, los afectados se han tenido a enfrentar a diversos procesos de rehabilitación.

El último reporte del Ministerio de Salud muestra los datos actualizados al 18 de noviembre, en el que destaca que todavía varios estudiantes están hospitalizados. "De las 35 personas afectadas iniciales, no hay fallecidos" y "13 se encuentran hospitalizados", aunque "ninguno está en riesgo vital", informaron en X.

"Agradecemos un día más de vida"

Dentro de los casos más delicados, destaca el de un estudiante que resultó con más del 50% de su cuerpo quemado, por lo que ha sido sometido a diversas cirugías y sufrido complicaciones como infecciones y anemia.

"Si hay algo a lo que nos hemos aferrado, es a Dios… a que haga un milagro. Todos los días agradecemos un día más de vida para mi nieto", comentó su abuela a La Segunda.

"Yo no lo he podido ver… a ellos (los padres) en la tardecita les dejan verlo un poquito, pero a través de un vidrio, porque está aislado", añadió, para luego comentar que "hay días y días. En algunos las noticias no son alentadoras, pero seguimos confiando en Dios".

Sobre la situación que enfrentan como familia, sinceró que "ha sido tremendo, porque si bien la vida sigue allá afuera, para los que estamos acá... la vida se quedó en pausa".

Pese a que desde el Minsal informaron que ningún menor está en estado crítico, la abuela del joven afirmó que: "mientras mi nieto no salga de la UCI, sigue en riesgo".

El estudiante permanece en la UCI de la Mutual de Seguridad. Además, otros adolescentes afectados por la explosión están internados en el mismo recinto, siete en la Posta Central y dos en la Clínica Indisa. Hasta ahora, ocho de los afectados ya han iniciado su rehabilitación en Coaniquem.