"Les voy a contar una bomba, algo grave": La declaración clave que dio el exjefe de gabinete de Monsalve a la Fiscalía

18 nov. 2024 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Gabriel de la Fuente, quien fuera jefe de gabinete del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio una declaración clave en calidad de testigo al Ministerio Público, en el marco de la investigación que tiene a la exautoridad detenido en tránsito en un cuartel de la PDI y en proceso de formalización por delitos sexuales.

El relato fue entregado al equipo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 7 de noviembre. En este, De la Fuente consignó que fue el propio Monsalve quien le contó sobre la situación que hoy lo tiene tras las rejas el 10 de octubre, es decir, cuatro días antes de que la denunciante presentara una acusación en su contra por violación y abuso sexual, según recoge El Mercurio este lunes.

El relato que dio De la Fuente a Fiscalía

Estas son algunas de las frases más relevantes entregadas por Gabriel de la Fuente en su declaración:

Según el relato de De la Fuente, Monsalve "me dice que tenía que hablar conmigo. Apuré una reunión y me voy a su despacho, y cita también a Gustavo Herrera, y nos dice con estas palabras: 'les voy a contar una bomba, algo grave'. Pensamos cualquier cosa porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve".

"Me dice que la había invitado por WhatsApp a comer el día domingo 23, que había pedido por una aplicación tipo Uber un auto, que la había pasado a buscar a la calle donde vivía y se habían ido juntos a comer al Ají Seco Místico. Pidieron pisco sour, comida y luego pidieron otro pisco sour y (me dijo) que a partir de ahí no se acuerda de nada. Nos quedó mirando con cara de circunstancia y yo le pregunté si tuvo relaciones sexuales con ella y me dice que no, que no tuvo. Le pregunté cómo le constaba eso y me dijo que no le constaba", agregó.

De la Fuente le preguntó a Monsalve por qué "si habían pasado tantos días se había guardado esta situación, también le pregunté si había tomado contacto en la oficina con la víctima. (Dijo) sí, que dos veces en la oficina y que el sentido de esta conversación era volver a preguntarle si ella se recordaba de algo, a lo cual reiteradamente le dijo que no, que no se acordaba y en la segunda oportunidad, según lo que Manuel relata, que dada la gravedad del hecho y que ninguno de los dos recordaba nada, que él iba a denunciar el hecho".

"Me dice que había un cabo que estaba suelto y que tenía que ver con su teléfono"

Consultado por si las labores de la víctima cambiaron en algún momento, De la Fuente afirmó que "sí, cambiaron a partir de la vuelta de vacaciones de Monsalve. Estuvo de vacaciones muy pocos días, él volvió la primera semana de septiembre. Ahí cambió (su rol) en el equipo, porque Manuel pidió que ella lo acompañara y que fuera la persona que iba a estar a cargo de levantar las actas de las reuniones, acompañarlo, y si había que ir a alguna parte fuera de Santiago tenía que ir con él".

Sobre qué pasó luego de que la víctima iniciara su licencia médica, De la Fuente relató que "al otro día Manuel en La Moneda me dice que había un cabo que estaba suelto y que tenía que ver con su teléfono, y que posiblemente, y dado el conocimiento que él tiene, le podrían haber clonado su teléfono. Para poder verificar eso llama nuevamente a la jefa de inteligencia de la PDI (Cristina Vilches), quien le dice que va a concurrir a La Moneda con un funcionario para ver el tema del teléfono. En ese intertanto nos quedamos hablando, le volví a reprochar el hecho de haberse juntando con una funcionaria y él nunca me dio una explicación o justificación por esto".

En la tarde del lunes 14 de octubre, dijo De la Fuente, "volvió Cristina Vilches a darle cuenta al subsecretario de las gestiones que se habían realizado respecto del encargo del día jueves. Estuve presente en esta reunión porque Monsalve me pidió estar presente, ahí Cristina le dijo que no se preocupara. La principal preocupación era el estado de la víctima, quien estaba bien, en su edificio. Ella (Cristina) dijo que habían simulado una entrega de delivery de comida y que con eso pudieron, a través del citófono, saber que ella estaba ahí, que habían bajado una persona a retirar la comida que llevaron y que era el papá (de la víctima)".

Las imágenes que vio De la Fuente

Según De la Fuente, Monsalve le contó que el equipo de la PDI liderado por Vilches "había realizado una ardua tarea para tratar de tener imágenes del restaurante, que no habían tenido acceso a ninguna de ellas porque estaban borradas, porque de manera automática se hacía así, no que hubiesen sido alteradas. Las únicas imágenes que mostró en su tableta eran grabaciones de la calle Teatinos, del pasaje del hotel donde se veía que bajaba de un taxi Monsalve y alguien que debería ser la víctima".



Eso sí, advirtió que había imágenes de la entrada del hotel "en las que se ve Monsalve, creo, que de la mano con la víctima. Monsalve entra saludando con la mano a alguien y se va donde están los ascensores. La imagen no se ve que fueran caminando como borrachos, sino muy normalmente, y un segundo video, en que en el mismo lugar aparece Monsalve solo, que vuelve al mostrador del hotel y le pasan una tarjeta. Se ve perfectamente normal. No se ve ebrio, tambaleándose, no. Se ve normal".

Tras esto, De la Fuente comenzó a preguntarse "¿Cómo es que llegan en esa condición aparentemente normal? ¿Puede una persona drogada desplazarse así? Monsalve dice que hay drogas que actúan una cantidad de horas muy determinadas y que el grave problema que tienen, cuestión que corrobora Cristina, es que no dejan huella o que la huella en la sangre se pierde muy rápido".

