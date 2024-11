"Es horrible vivir así": El drama de vecinos de Lota que llevan cinco meses esperando reparación de socavón

16 nov. 2024 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de vecinos de la comuna de Lota, en la región del Biobío, llevan cinco meses esperando que se repare un socavón que tiene en peligro a unas 25 casas. El deslizamiento de tierra se registró en junio pasado, debido a las intensas lluvias de ese momento.

El reclamo de los vecinos de Lota

En concreto, los habitantes del sector de Idahue, donde permanece el socavón, concuerdan en que todavía no existe una solución por parte de las autoridades, lo que los tiene viviendo en incertidumbre hace meses.

Ante dicha ausencia, un vecino, con sus propias manos, se encargó de construir una pasarela provisoria que bordea el socavón: "Yo lo habilité porque nadie movió una pala... Yo tuve que acomodarla".

Vanesa Rozas, una mujer afectada por este tema, señaló que "es horrible vivir así. Estar bajando y subiendo con bebés".

En tanto, Nelson Azócar, dijo que se sienten "nuevamente abandonados. No podemos seguir esperando. Aquí hay gente postrada, en silla de ruedas".

Casas con peligro de derrumbe

En cuanto a las casas con peligro de derrumbe en el sector, Alejandro Palma afirmó que "mi casa ya está ladeada", mientras que expertos en riesgos aseguran que es urgente intervenir el lugar.

Claudia Grandón, Prevencionista de Riesgos de la Universidad Técnico Federico Santa María de Concepción, explicó que "el transitar por esta vía puede generar riesgos debido a las condiciones y características que tiene esta construcción".

Meganoticias intentó comunicarse con la municipalidad para obtener respuestas, pero no las hubo. El alcalde electo, Jaime Vásquez, no respondió al llamado, pero el Serviu agregó en octubre que no recibió ningún informe del municipio de Lota, o de lo contrario se habría hecho una evaluación.

