"Me pareció muy mal": El relato clave de conserje del Hotel Panamericano que vio llegar a Monsalve con la denunciante

Tras más de un mes de indagatorias, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte reunió los antecedentes necesarios para acusar formalmente al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve de haber cometido delitos sexuales contra una de sus subordinadas. La formalización de cargos comenzó este viernes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y continuará el martes 19 de noviembre.

El relato de uno de los conserjes del Hotel Panamericano, donde se hospedaba la otrora autoridad de Interior en el marco de sus funciones, fue clave en la reconstrucción que tuvo que hacer el Ministerio Público de los hechos ocurridos entre la noche del 22 y la mañana del 23 de septiembre.

El clave testimonio, que publica Ciper este viernes, consigna que la denunciante de Monsalve llegó al hotel en un estado de vulnerabilidad evidente, mientras que el exsubsecretario estaba en condiciones mucho mejores y "consciente", pese a que él ha afirmado a la propia Fiscalía no recordar nada de lo que ocurrió aquella jornada.

El relato del conserje del Hotel Panamericano

De acuerdo al citado medio, el conserje del Hotel Panamericano relató a la Fiscalía que "a eso de la medianoche, no recuerdo la hora exacta, llegó una pareja. A él yo lo había visto en otras oportunidades, por las mañanas".

"Cuando venían caminando por el pasillo para ingresar al ascensor secundario, que no es el principal del hotel, ella se veía muy mal, muy 'curada', inestable al caminar, se tambaleaba. Él la tomaba de la cintura y del brazo para sostenerla", agregó.

"Venía también bebido, pero mucho más consciente que ella"

En la misma línea, el conserje declaró que "cuando pasaron, él hizo un gesto con la mirada como saludándonos. Cuando eso ocurrió, mi compañero me mira como diciéndome 'qué vergüenza como viene"'. Y yo pensé que me pareció feo, porque ella venía muy mal, la escena me pareció muy mal".

"Le comenté a mi compañero que ella venía muy ebria y mi compañero me dice que sí, que pensaba lo mismo", agregó, puntualizando que Monsalve "venía también bebido, pero mucho más consciente que ella, se veía más firme al caminar, porque él la ayudaba a ella. Por mi parte, ese fue el único momento en que los vi, después tengo entendido que bajó nuevamente a buscar su tarjeta (de ingreso a la pieza)".

