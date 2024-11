US$19 millones: Las gestiones de la Universidad Mayor para vender sede en Miami que beneficiaría a sus controladores

12 nov. 2024 - 10:31 hrs.

Un verdadero remezón generó en la Universidad Mayor la sanción por lucro interpuesta por la Superintendencia de Educación Superior (SES), que significó la aplicación de una inédita multa cercana a los $500 millones.

La acción de la SES provocó que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fijara una sesión especial para abordar el caso y anunciara el envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se determinen las acciones correspondientes.

Así también, la Universidad Mayor tenía plazo hasta este lunes para presentar un recurso de reposición respecto de la sanción de la SES, sin embargo, según pudo confirmar Mega Investiga, la casa de estudios no presentó dicha acción.

La investigación de la SES giró en torno al “proyecto de internacionalización” de la Universidad Mayor en Miami, denominado Nexus University, que en la práctica funciona como una sede de la casa de estudios en Estados Unidos. Además de ser apuntado como el origen del lucro en la Universidad Mayor, el proyecto atraviesa un complejo panorama económico.

Cuando la SES formuló cargos en contra de la Universidad, en mayo de este año, reveló que Nexus University “presenta una deteriorada situación financiera”, reflejada en una “incapacidad de sostenerse autónomamente”, producto de un bajo nivel de ingresos y de matrículas de estudiantes.

Eso se suma a un “bajo nivel de ingresos operacionales” -que en 2022 provocaron pérdidas netas de US$1.153.635- y a una estructura sobredimensionada de costos y gastos. Y es que los recursos desembolsados son destinados, fundamentalmente, a remuneraciones de los nueve principales funcionarios de Nexus University, quienes en conjunto recibieron una renta anual de US$725.000 en 2022. Un antecedente que se suma también a que los salarios “se muestran superiores a los ingresos en todos los períodos”.

Prueba de este conjunto de complicaciones que ha tenido Nexus University son las intenciones de vender la sede de Miami. Un negocio que, según plantea la SES, “beneficiaría también a los controladores de la Universidad Mayor”.

La venta de Nexus y el posible beneficio a sus controladores

Según los antecedentes recabados por la SES, en 2021, ante los problemas financieros que enfrentaba el programa, Nexus University comenzó a hacer las gestiones para conseguir financiamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos. Para lograr el objetivo, incluso contrataron a un lobbista, quien realizó gestiones a favor de la filial.

En el proceso, Nexus se presentó como una universidad con fines de lucro, a pesar de que en EE.UU. estaba acreditada como una filial de la Universidad Mayor, y no como una institución independiente.

Fue ese escenario el que complicó las aspiraciones de la casa de estudios para conseguir financiamiento del Departamento de Educación de EE.UU. El 2 de febrero de 2023, el organismo estadounidense informó mediante una carta a la Universidad Mayor, que se había determinado que Nexus University “no es una institución postsecundaria independiente, sino más bien una sucursal de una institución con sede en Santiago de Chile”, lo que en la práctica, les impedía postular a los fondos federales.

En la formulación de cargos de la SES, se detalla que incluso el lobbista planteó la posibilidad de que “Nexus University se convierta en una institución autónoma, que funcione de forma totalmente independiente de la Universidad Mayor y no como una filial”. Las gestiones, sin embargo, no dieron fruto.

Ante la negativa para conseguir el financiamiento estatal, la Universidad Mayor decidió ofertar Nexus University a otros socios, mediante un bróker estadounidense. Una decisión que comenzó a estudiarse en 2022, pero que fue informada el 25 de agosto de 2023 por el rector de la Universidad Mayor, Patricio Manque mediante una carta.

“Desde el último trimestre del ejercicio 2022, el órgano de administración superior de nuestra Casa de Estudios decidió ofertar a Nexus University Inc., a otros posibles socios”, dice la misiva.

Durante una entrevista realizada en el marco de la investigación, Mario Herane, rector de Nexus University, entregó más detalles sobre las alternativas que evaluaba la casa de estudios. Entre ellas no sólo estaba la venta del proyecto, sino también la incorporación de un socio externo que ayudara a Nexus University a postular nuevamente al financiamiento estatal.

Así, con la idea inicial de ofertar Nexus University, la Universidad Mayor firmó un contrato en noviembre de 2022 con la empresa Schools For Sale Inc. El acuerdo -con vigencia hasta el 4 de noviembre de 2023- establecía que el precio de la venta sería de US$19.500.000, y contemplaba los muebles, instalaciones, equipos y cuentas por cobrar ubicados en la sede de Miami.

“De acuerdo con las estipulaciones de ese contrato, el vendedor otorgaría al Broker (Schools For Sale, Inc.) el derecho exclusivo de vender el negocio conocido como Nexus University y ciertos activos tales como muebles, instalaciones, equipos, inventario y cuentas por cobrar, entre otros”, dice la SES en la formulación de cargos.

La SES, tras su investigación, advierte que la venta de Nexus University implicaría un “beneficio directo” para los controladores de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias y Erich Villaseñor, quienes participan en la Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A, vinculada a las sociedades que manejan la sede en Miami.

El reproche de la SES apunta a que ninguno de los controladores contribuyó económicamente con Nexus University “con recursos propios”, pues la inversión se realizó a través de la Universidad Mayor.

Junto con lo anterior, a juicio de la SES, las gestiones desplegadas desde 2022 dan cuenta de la posibilidad “de vender o de desligar a Nexus University de la Universidad Mayor, sin que haya claridad respecto de las posibilidades reales de que esta última recupere los gastos en que ha incurrido para solventar dicho proyecto”.

Nexus: el complejo panorama académico del proyecto

El pasado martes 5 de noviembre, un reportaje de Mega Investiga, reveló una serie de testimonios de estudiantes que habían cursado o estaban cursando, estudios en Nexus University. Algunos de esos testimonios daban cuenta de que el programa apenas cumplía con sus expectativas.

Aún así, entre los estudiantes se repetían ciertas evaluaciones del programa que reflejaban algunos de los reproches consignados por la SES. “Por alguna razón no te permiten interactuar con nadie. No te dan el acceso a saber quiénes son tus compañeros, estos son tus contactos, por alguna razón no. No tienen clases en vivo, simplemente te dejan un montón de asignaciones”, afirmó la exestudiante de MBA, Valeria Gibaja, en el marco del reportaje de Mega Investiga.

Y es que el proyecto Nexus University, tenía una escasa actividad académica. Al menos así quedó reflejado en las observaciones de la SES, donde se señala que en la sede en Miami, no figuraban estudiantes de la Universidad Mayor y tampoco se registraban intercambios con la casa de estudios en Chile.

La investigación académica registrada en Nexus University tampoco daba cuenta de la alta inversión que realizaba la Universidad Mayor para la continuidad del proyecto. Según la SES, existía apenas un solo proyecto de doble grado académico, “que ni siquiera se ha concretado formalmente”. No existían proyectos de investigación en curso, tampoco se registraban académicos de la Universidad Mayor que cursaran programas de Nexus para perfeccionarse.

Fuentes de la Universidad Mayor confirmaron a este medio que efectivamente se ha buscado, desde comienzos del año pasado y como una salida consensuada, la posibilidad de vender el proyecto, asegurando que los recursos que se obtendrían por esa venta volverían íntegramente al patrimonio de la Universidad. Sin embargo, tal como consignó la SES, el 90% de la propiedad de Nexus pertenece a la Universidad Mayor, mientras que el 10% restante “está en manos de los controladores a través de diversas entidades jurídicas”.

Respecto a mayores detalles sobre las conversaciones referidas a la venta de Nexus University, fuentes de la Universidad advierten que tienen carácter reservado al estar en pleno desarrollo.

Todo sobre Mega Investiga